Maratona di Roma, Alex Zanardi vince ancora la gara handbike

In un'ora, dieci minuti e cinque secondi Alex Zandardi vince la categoria handbike della Maratona di Roma. Una vittoria speciale, nella Capitale, per lui che aveva già triinfato sei volte nella Capitale. L'ex pilota di Formula 1 si aggiudica così anche l'edizione del 2017. "Quest'anno è stato bellissimo, tutti hanno urlato più forte del solito, nonostante la pioggia", ha detto il campione all'arrivo.

"Sono felicissimo, correre qui è un privilegio e Roma mi porta fortuna. Stavo andando più veloce dello scorso anno fino a metà gara, poi il temporale mi ha costretto a rallentare, ma sono comunque contento della mia prestazione". Alex Zanardi è stato premiato dalla sindaca di Roma Raggi e dal presidente Maratona di Roma Enrico Castrucci.

Alla Maratona presenti, tra gli altri, anche 190 volontari di Croce Rossa di Roma per supportare la protezione sanitaria. Il Settore Emergenza di CRI Roma è infatti in campo con i volontari e più di 40 mezzi sia per la Maratona che interamente per la Stracittadina. Oltre alle squadre lungo il percorso i posti di soccorso sono posizionati a Testaccio, Circo Massimo e via della Penna.