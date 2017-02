Maratona di Roma, una card per visitare gratuitamente i musei della Capitale

1 / 3

continua →

La 23^ edizione della Maratona di Roma, in programma il 2 aprile, si arricchisce di contenuti culturali e artistici grazie a due partner prestigiosi: UNESCO e MIBACT.

La Maratona di Roma ha ricevuto per la prima volta nella storia il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. L’intero centro storico della Capitale è iscritto, dal 1980, nella lista del “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e la maratona fa correre oltre 15.000 runner di tutto il mondo in questo patrimonio. La Roma dei re, la Roma repubblicana, la Roma imperiale, la Roma paleocristiana, la Roma medioevale, la Roma rinascimentale, la Roma barocca, la Roma neoclassica, la Roma umbertina: un insieme di ricchezze artistiche racchiuse nelle storiche mura e toccate dal percorso della 42 chilometri capitolina.

Gli oltre 15.000 partecipanti alla maratona e le decine di migliaia della Fun Run di 4 chilometri avranno l’opportunità di immergersi nella cultura della Capitale anche prima e dopo la gara. Grazie ad un accordo con il MIBACTè stata realizzata l’Art Card della Maratona di Roma, che consentirà agli iscritti e ad un loro accompagnatore di visitare gratuitamente, dal 30 marzo al 6 aprile, 10 tra i più prestigiosi musei di Roma (Galleria Spada, Museo dell’Alto Medioevo, Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Museo Etrusco di Villa Giulia, Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Galleria Nazionale d’Arte antica in Palazzo Barberini e Galleria Nazionale d’Arte antica in Palazzo Corsini).

QUI ALTRE FOTO