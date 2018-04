Maratona di Roma 2018: strade chiuse, divieti di sosta e rimozioni. Tutte le informazioni

Dal cuore di Roma, verso la Garbatella e San Paolo, centro pulsante della parte sud dell'Urbe. Da qui, attraversando il Lungotevere verso Roma Nord, nelle zone di Ponte Milvio, Tor Di Quinto, Parioli. Da qui, attraversando il Flaminio e il Lungotevere, di nuovo nel cuore di Roma, nelle strade più turistiche per tornare nuovamente a via dei Fori Imperiali. E' la Maratona di Roma che attraverserà da nord a sud la Capitale, coinvolgendo nel suo percorso quattro municipi. E domenica 8 aprile la Capitale sarà spezzata, da Est verso Ovest, letteralmente in due.

I disagi però cominceranno già nei giorni prima, quando in molte vie sarà vietata la sosta. Previste rimozioni coatte da parte dei vigili, chiamati ad un super lavoro. In molte strade previsto il divieto di transito; in altre il divieto di fermata (e quindi di sosta).

Ecco di seguito tutti i dettagli.

MUNICIPIO I

Istituzione del divieto di transito, dalle ore 00:30 e fino alle ore 05:30 del 05/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI nel tratto compreso tra p.za Venezia e l.go C. Ricci, eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Istituzione del divieto di transito, dalle ore 00:30 e fino alle ore 05:30 del 06/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI nel tratto compreso tra p.za Venezia e l.go C. Ricci, eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Istituzione del divieto di transito, dalle ore 00:30 e fino alle ore 05:30 del 07/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI nel tratto compreso tra p.za Venezia e l.go C. Ricci, eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

Istituzione del divieto di transito dalle ore 20:00 del 07/04/2018 fino alle ore 20:00 del 08/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI intera via, eccetto mezzi autorizzati del Gabinetto del Sindaco.

istituzione del divieto di transito, dalle ore 00:01 del 08/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018

VIA DEI CERCHI nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro;

istituzione del divieto di transito, dalle ore 07:00 del 08/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018

VIA DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE intera via.

Sospensione delle aree di stazionamento Taxi, dalle ore 06:00 del 08/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI; PIAZZA MADONNA DI LORETO;PIAZZA BOCCA DELLA VERITA';VIA GALVANI;PIAZZA VENEZIA;PIAZZA DI SPAGNA; LARGO DI TORRE ARGENTINA;LARGO GOLDONI;PIAZZA DI TOR SANGUIGNA;PIAZZA DEL POPOLO;VIA DEL BABUINO.

Sospensione delle aree di sosta dei pullman turistici, dalle ore 06:00 del 08/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018

VIA ANTONINIANA; PIAZZALE UGO LA MALFA (lato belvedere);VIA PETROSELLI;VIA DEL TEATRO MARCELLO.

Istituzione del divieto di fermata, dalle ore 00:01 del 06/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018



VIA DEI FORI IMPERIALI ,nel tratto compreso tra piazza Venezia e via San Pietro in Carcere, nell'ambito degli stalli di sosta tariffata in corrispondenza della Colonna Traiana, compresa l'area centrale e quella adiacente al Sacrario delle Bandiere. VIA DEI CERCHI, lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto compreso tra il civico 83 e l'intersezione con via dell'Ara Massima di Ercole.

Istituzione del divieto di fermata, dalle ore 06:00 del giorno 07/04/2018 e fino alle cessate esigenze del 08/04/2018

VIA DEI FORI IMPERIALI: intera via, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Sindaco.

FORO TRAIANO: intera piazza, eccetto veicoli autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

VIA DEL TEATRO MARCELLO: ambo i lati intera via.

VIA PETROSELLI: ambo i lati intera via.

PIAZZA BOCCA DELLA VERITA': intera piazza.

VIA DEI CERCHI: ambo i lati intera via, eccetto veicoli autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

VIA DEL CIRCO MASSIMO: lato destro nel tratto e verso compreso tra l'intersezione con viale Aventino e fino all'intersezione con via Ara Massima di Ercole;lato destro nel tratto e verso compreso tra via dell' Ara Massima di Ercole e p.le Ugo La Malfa, eccetto veicoli ad uso dei diversamente abili autorizzati dal Gabinetto del Sindaco;

PIAZZA PORTA CAPENA: intera piazza.

VIALE TERME DI CARACALLA la,terale destra nel tratto compreso tra largo Vittime del Terrorismo e p.le Numa

Pompilio, inclusa l'area di sosta adiacente lo Stadio delle Terme.

LARGO VITTIME DEL TERRORISMO: lato ingresso Stadio "Nando Martellini".

VIA ANTONINIANA: ambo i lati intera via.

VIALE AVENTINO: ambo i lati della carreggiata laterale in direzione piazza di Porta Capena, nel tratto e verso compreso tra p iazza Albania epiazza di Porta Capena.

PIAZZA ALBANIA: ambo i lati della carreggiata laterale nel tratto e verso tra viale della Piramide Cestia e via di SanSaba.

VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA ambo i lati della carreggiata laterale nel tratto e verso compreso tra piazza diPorta San Paolo e piazza Albania.

PIAZZA DI PORTA S. PAOLO: lato destro in direzione piazza Albania nel tratto compreso tra viale Giotto e via della Piramide Cestia.

LARGO G.B. MARZI: lato destro nel tratto e verso compreso tra Ponte Testaccio e Lungotevere Testaccio.

LUNGOTEVERE TESTACCIO / LARGO G.B. MARZI: nella risega esistente sul lato destro nel tratto e verso dal fronte distributore carburanti fino all'intersezione con Ponte Testaccio.

VIA ALDO MANUZIO: ambo i lati nel tratto compreso tra Lungotevere Testaccio e via Beniamino Franklin.

VIA BENIAMINO FRANKLIN: ambo i lati nel tratto compreso tra via Manuzio e via Galvani.

VIA GALVANI: ambo i lati intera via.

VIA MARMORATA: lato destro della carreggiata laterale nel tratto e verso compreso tra via Galvani e piazza dell'Emporio.

VIA S. MARIA IN COSMEDIN: lato destro nel tratto e verso compreso tra Lungotevere Aventino e via della Greca.

LUNGOTEVERE DEI SANGALLO: lato sinistro del senso unico di marcia, intero tratto.

LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI: lato sinistro del senso unico di marcia, da Ponte P.A.S.A. a Ponte Vittorio.

PIAZZA DI PONTE S.ANGELO: intera piazza.

LUNGOTEVERE TOR DI NONA: ambo i lati nel tratto compreso tra via di Panico e via del Mastro.

PASSEGGIATA DI RIPETTA: ambo i lati intera via.

VIA DI RIPETTA: ambo i lati nel tratto compreso tra via Tomacelli e piazza Nicosia/ via del Clementino.

VIA DELLA SCROFA: lato destro del senso unico di marcia nel tratto compreso tra piazza Cardelli e via del Clementino.

PIAZZA NICOSIA:lato sinistro nel tratto e verso da via della Scrofa a via Monte Brianzo;lato destro nel tratto e verso da via della Scrofa a via Monte Brianzo, limitatamente alla prima fila dell'area di sosta a spina del parcheggio centrale adiacente la fontana monumentale.

VIA MONTE BRIANZO: ambo i lati intera via.

PIAZZA PONTE UMBERTO I (tratto via Monte Brianzo / via Zanardelli): intero tratto.

VIA ZANARDELLI: ambo i lati intera via.

PIAZZA DI TOR SANGUIGNA: intera piazza.

VIA DEI CANESTRARI: ambo i lati intera via.

CORSO RINASCIMENTO: lato destro nel tratto e verso compreso tra Via dei Canestrari e piazza S. Andrea dellaValle.

PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE: intera piazza.

CORSO VITTORIO EMANUELE II: ambo i lati nel tratto e verso compreso tra piazza S. Andrea della Valle epiazza del Gesù.

L.GO DI TORRE ARGENTINA: ambo i lati nel tratto compreso tra via di Torre Argentina e l.go delle Stimmate.

PIAZZA DEL POPOLO (lato bar Canova): ambo i lati nel tratto compreso tra via del Babuino e rampa GabrieleD'Annunzio;

VIA DEL BABUINO: ambo i lati intera via.

PIAZZA DI SPAGNA :intera piazza, comprensiva dell'area di sosta centrale sita tra via di Propaganda e via due Macelli;

VIA DUE MACELLI: ambo i lati intera via.

VIA DEL TRAFORO: ambo i lati intera via.

VIA MILANO: ambo i lati nel tratto compreso tra Traforo Umberto I° e Via Nazionale.

VIA QUATTRO NOVEMBRE: ambo i lati intera via, comprensivo delle riseghe tra via XXIV Maggio ed il civico156/B ed tra il civico 146 e via della Pilotta.

VIA DI S. EUFEMIA: ambo i lati intera via.

VIA MAGNANAPOLI: ambo i lati intera via.

VIA DELLE TRE CANNELLE: ambo i lati nel tratto compreso tra via S. Eufemia e via IV Novembre.

PIAZZA VENEZIA: intera piazza, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Commissario Straordinario.

PIAZZA SS. APOSTOLI :ambo i lati nel tratto compreso tra vicolo del Piombo a via Cesare Battisti / via IV Novembre, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Sindaco.

LARGO CORRADO RICCI: intero largo.

VIA CAVOUR: ambo i lati nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e largo Visconti Venosta.

VIA DEGLI ANNIBALDI: ambo i lati, intera via.



MUNICIPIO II

dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 08 aprile 2018, per consentire l’allestimento ed il disallestimento del percorso digara e lo svolgimento della stessa, viene istituito il DIVIETO DI TRANSITO in: Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon De Revel limitatamente alle corsie da Ponte Milvio a Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Salvo D’Acquisto limitatamente alle corsie da Lungotevere Acqua Acetosa a Ponte Milvio, Lungotevere Acqua Acetosa per l’intera sede stradale da Via di S. Elia a Via Venezuela e per le sole corsie lato fiume nel tratto e verso da Via Venezuela a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Via di Sant’Elia, Via della Fonte dell’Acqua Acetosa, Via dei Campi Sportivi limitatamente alla carreggiata da Via di Sant’Elia a Via dell’Agonistica, Via dell’Agonistica limitatamente alla corsia da Via dei Campi Sportivi a Viale della Moschea, Viale della Moschea limitatamente alla carreggiata da Via dell’Agonistica a Viale Parioli, Viale Parioli limitatamente alle corsie da Viale della Moschea a Piazzale Parco della Rimembranza, Piazzale Parco della Rimembranza limitatamente alla carreggiata da Viale Parioli a Viale Maresciallo Pilsudski, Viale Maresciallo Pilsudski limitatamente alle corsie da Piazzale Parco della Rimembranza a Via Giulio Gaudini, Via Giulio Gaudini limitatamente alle corsie da Viale Maresciallo Pilsudski a Viale Pietro De Coubertin, Via Argentina, Via India, Viale XVII Olimpiade limitatamente alla carreggiata da Via India a Viale Tiziano, Viale Tiziano limitatamente alla carreggiata posta alla destra della sede tranviaria da Piazza Apollodoro a Viale XVII Olimpiade, Via Nedo Nadi da Via Canada a Viale Tiziano, Piazza Apollodoro limitatamente alle corsie tra Viale Tiziano e Via Flaminia, Via Flaminia limitatamente alla carreggiata lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra Piazza Apollodoro e Viale del Vignola, Viale del Vignola limitatamente alla carreggiata da Via Flaminia a Via Pier della Francesca, Via Pier della Francesca limitatamente alla corsia da Viale del Vignola a Via Guido Reni, Via Giovanni Paolo Pannini limitatamente alla corsia da Viale Pinturicchio a Via Guido Reni, Via Antonazzo Romano, Piazza Gentile da Fabriano con esclusione del tratto tra Viale del Vignola e Viale Pinturicchio, Via Cesare Fracassini limitatamente alla carreggiata lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra Via Antonio Allegri da Correggio e Largo Antonio Sarti, Lungotevere Flaminio limitatamente alle corsie lato fiume nel tratto e verso da Ponte Duca D’Aosta a Piazzale delle Belle Arti e nel tratto e verso da Piazza Gentile da Fabriano a Via Antonazzo Romano, Lungotevere delle Navi con esclusione della corsia lato fiume e della corsia lato fabbricati, Sottovia del Lungotevere Arnaldo da Brescia da Passeggiata di Ripetta fino all’intersezione con Ponte Matteotti.

Si abolisce inoltre, con la medesima tempistica, il divieto di transito eccetto tram sulla sede tranviaria esistente in Via Flaminia nel tratto compreso tra Viale delle Belle Arti e Via Domenico Alberto Azuni, ivi compreso il tratto di attraversamento di Piazza della Marina.

Dalle ore 00.01 alle ore 16.00 del 08 aprile 2018 viene istituito il DIVIETO DI FERMATA in

1 Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, lato fiume;

2 Piazzale Stazione dell’Acqua Acetosa, limitatamente alle aree di parcheggio lato Via dei Campi Sportivi;

3 Lungotevere Flaminio lato fiume;

4 Via dell’Agonistica su ambo i lati;

5 Viale della Moschea sul lato destro del tratto direzione e verso da Via dell’Agonistica a Viale Parioli compresa l’area

di sosta esterna alla carreggiata posta di fronte all’intersezione con Via Ruggero Fauro;

6 Viale Maresciallo Pilsudski area adibita a parcheggio regolamentato lato Villa Glori;

7 Via Giulio Gaudini sul lato destro da Viale Maresciallo Pilsudski a Via Argentina;

8 Via Argentina su ambo i lati nel tratto compreso tra Via Giulio Gaudini e Via India;

9 Via India su ambo i lati nel tratto compreso tra Via Argentina e Viale XVII Olimpiade;

10 Via Venezuela su ambo i lati del tratto direzione e verso da Via Argentina a Largo Indira Gandhi;

11 Viale XVII Olimpiade su ambo i lati del tratto con direzione e verso da Via India a Viale Tiziano;

12 Viale Tiziano sul lato destro nel tratto direzione e verso da Piazza Apollodoro a Viale XVII Olimpiade;

13 Piazza Apollodoro su tutta la sede stradale;

14 Via Flaminia, sul lato numeri civici dispari del tratto direzione e verso da Via Guido Reni a Viale del Vignola;

15 Viale del Vignola, su ambo i lati del tratto direzione e verso da Via Flaminia a Via Pier della Francesca;

16 Via Giovanni Paolo Pannini sul lato destro in direzione e verso da Viale Pinturicchio a Via Guido Reni;

17 Via Antonazzo Romano su ambo i lati;

18 Piazza Gentile da Fabriano, su tutta la sede stradale;

19 Lungotevere dell’Acqua Acetosa lato fiume Tevere;

20 Via Enrico Elia, su tutta la sede stradale;

21 Lungotevere G.A. Thaon de Revel lato fiume da numero civico 7 a Ponte Duca D’Aosta;

22 Lungotevere Flaminio lato fiume da Piazza Gentile da Fabriano a Ponte Risorgimento.

MUNICIPIO VIII



Con decorrenza dalle ore 22:00 del 07/04/2018 a cessate esigenze del 08/04/2018 l'adozione dei seguenti provvedimenti:



Istituzione del Divieto di fermata o sosta con rimozione orario 00.00/24.00 nelle seguenti località

Via Ostiense, in entrambi i sensi di marcia, da Via Valco di San Paolo a Via Ferdinando Baldelli; Via Valco di San Paolo, lato destro nel senso di marcia da Via Ostiense a Viale Guglielmo Marconi; Viale Guglielmo Marconi, lato destro, carreggiata direzione Ponte Guglielmo Marconi, da Via Valco di San Paolo fino a Piazzale Tommaso Edison;Lungotevere San Paolo, in entrambi i lati, dall'intersezione con Via Ostiense fino a Viale di San Paolo; Viale di San Paolo, in entrambi i lati, carreggiata lato Ospedale "Bambino Gesù"; Via Ferdinando Baldelli, in entrambi i lati, carreggiata in direzione Via Ostiense;

Riduzione della carreggiata nelle seguenti località



Via Valco di San Paolo, carreggiata direzione Viale Guglielmo Marconi; Viale Guglielmo Marconi, da Via Valco di San Paolo a Ponte Guglielmo Marconi, carreggiata in direzione Piazza Augusto Righi;Ponte Guglielmo Marconi, lato destro, direzione Piazza Augusto Righi;

Con decorrenza dalle ore 08:00 del 08/04/2018 a cessate esigenze l'adozione dei seguenti provvedimenti

Chiusura al transito veicolare delle seguenti località:Via Ostiense, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Piazzale Ostiense e Via di Valco di San Paolo; Via Pellegrino Matteucci, Via Girolamo Benzoni, Ponte "Settimia Spizzichino", Lungotevere San Paolo, Viale di San Paolo, Via Ferdinando Baldelli



MUNICIPIO XI



DIVIETO DI FERMATA

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA da Piazza Augusto Righi fino alla Rotatoria di Via Enrico Fermi - lato

destro;

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA da Piazza Augusto Righi fino a Via Avicenna - area di parcheggio

centrale limitatamente agli stalli di sosta a pettine ;

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA da rotatoria Via Enrico Fermi fino a Lungotevere Gassman- ambo i lati;

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA intera area di parcheggio interna di fronte a Via Pietro Blaserna;

LUNGOTEVERE GASSMAN per l'intera lunghezza - ambo i lati;

VIA ANTONIO PACINOTTI dal civico 81 fino a Via Giovanni Volpato - lato destro direzione Via Giovanni

Volpato;

VIA GIOVANNI VOLPATO intera Via - lato destro - direzione Via Ettore Rolli.



DIVIETO DI TRANSITO DURANTE IL PASSAGGIO DELLA MARATONA - esclusi i mezzi al seguito;

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA da Piazza Augusto Righi sino a Rotatoria Via Enrico Fermi, nella semicarreggiata in direzione Via Enrico Fermi;

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA da Rotatoria di Via Enrico Fermi a Lungotevere Gassman - entrambi i sensi di marcia;

LUNGOTEVERE GASSMAN per l'intera lunghezza - entrambi i sensi di marcia ;

VIA ANTONIO PACINOTTI da Ponte Dell'Industria a Via Giovanni Volpato - entrambi i sensi di marcia ;

VIA GIOVANNI VOLPATO intera Via, nella semi carreggiata da Piazza Della Radio in direzione Via Ettore

Rolli e relativo fornice ferroviario. DOPPIO SENSO DI MARCIA; VIA GIOVANNI VOLPATO nella semi carreggiata civici pari, utilizzando il fornice ferroviario lato civici pari per il flusso veicolare in direzione Piazza della Radio ed il semi-fornice contiguo per il flusso veicolare indirezione di Via Ettore Rolli.STRETTOIA ASIMMETRICA; PONTE GUGLIELMO MARCONI da Lungotevere San Paolo a Lungotevere Di Pietra Papa.