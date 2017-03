Maratona di Roma, metro gratis per i partecipanti

Continua il countdown per la Maratona di Roma. Tante sono gli aspetti importanti che orbitano intorno a questo grande evento, da una card per i musei fino al Marathon Village, senza dimentare le questioni legate alla viabilità con strade chiuse e deviazioni. Proprio per permettere a tutti di raggiungere in tempo la partenza l'organizzazione ha pensato ad una iniziativa.

Il giorno della gara, con il pettorale della Maratona o della Fun Run La Stracittadina indossato e ben visibile, tutti gli alteti potranno viaggiare gratis in Metro A, B, B1, C (nelle fermate dove è previsto il personale ai tornelli) dalle ore 6 alle ore 8.30 e da Metro B Circo Massimo e Cavour dalle ore 6 alle ore 17.30. L'uscita di Metro B Colosseo in via dei Fori Imperiali di Metro B è chiusa.

Non solo. Per la prima volta, sarà celebrata una Messa speciale per i partecipanti alla Maratona di Roma e per le loro famiglie, la sera prima della corsa, su iniziativa del Dicastero Laici Famiglia e Vita, del Pontificio Consiglio della Cultura e Maratona di Roma. La Santa Messa, valida come messa prefestiva, sarà celebrata sabato 1 Aprile alle ore 18.30 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto – nota come Chiesa degli Artisti - in Piazza del Popolo.

La Chiesa situata tra Via del Babuino e Via del Corso, è facilmente raggiungibile con la METRO A o a piedi per chi abita al centro di Roma. La funzione sarà officiata da Monsignor Melchor Sanchez de Toca, appassionato maratoneta e capo della sezione sportiva presso il Pontificio Consiglio della Cultura. Saranno presenti anche don Giovanni Buontempo, capufficio del Dicastero Laici Famiglia e Vita, e il Dott. Santiago Perez de Camino, direttore della Sezione “Chiesa e Sport” Per maggiori informazioni scrivere a: sport@cultura.va e sport@laityfamilylife.va

