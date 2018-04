Maratona di Roma 2018: in 200 soccorsi per disidratazione, in 3 in ospedale

Maratona di Roma baciata dal sole. Temperature miti alla partenza e un caldo via via crescente. Già la gara femminile, partita forte, ne ha risentito, con le atlete in difficoltà nel finale. Non sono mancati i problemi per il resto dei runner. Il caldo ha infatti reso difficile la corsa e, secondo quanto comunica l'organizzazione, ci sono stati circa duecento maratoneti soccorsi dal servizio sanitario per disidratazione. Tre i podisti portati in ospedale. Per fortuna le condizioni non sembrano essere gravi. In totale i runner al traguardo sono stati 11.730 a fronte degli oltre 14.000 ufficialmente al via.

Curiosità

Angelo Squadrone, il più anziano in corsa con i suoi 89 anni compiuti, ha corso in 7:13:25. “Sono felice perché ce l'ho fatta anche quest'anno, per la 22esima volta”, ha esultato all'arrivo. L'irlandese Sadhbh Dalton, l'atleta più giovane in assoluto della gara (20 anni), ha chiuso la gara in 4:06.12. Ultimi sul traguardo un gruppo di runner accompaganti dai pacemaker Veronica Restuccia e Daniele Zoli.



L'impresa di Calcaterra

Giorgio Calcaterra ha compiuto a Roma l'ennesima impresa della sua carriera. Partito per ultimo al traguardo, dopo la terza onda, il campione romano ha poi recuperato quasi tutti gli atleti davanti a lui, arrivando al traguardo in 2:42.27. “Durante la gara ho stretto almeno un centinaio di mani e qualcuno mi ha pure chiesto un selfie, anche se in corsa! – ha detto Calcaterra – Non è stata facile perché all'inizio ho corso un po' troppo veloce e nel finale ho fatto fatica. Qualcuno mi ha anche sgridato perché non l'ho salutato, ma ero stanchissimo! E' stata un'esperienza bellissima, una maratona completamente diversa dalle altre”. Ora Calcaterra punta alla 13esima vittoria consecutiva al mitico Passatore a fine maggio e alla 100 km dei Mondiali dell'8 settembre in Croazia.

La fun run

Sono stati 80.000 coloro che hanno partecipato alla Fun Run di 5 km, con arrivo al Circo Massimo, dove era stato allestito il Fun Village grazie alla collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES e al contributo di tante associazioni e realtà non profit. All’arrivo i partecipanti sono stati accolti dai volontari delle oltre 100 organizzazioni presenti e hanno passato una giornata all’insegna di divertimento, benessere e solidarietà. La corsa non competitiva è stata vinta da Alexandru Ciumacov (nato nel 1997) della società Rcf Roma Sud tra gli uomini, mentre la prima donna è stata Sonia Romagnoli della Old Stars Ostia (nata nel 1994).