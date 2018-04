Maratona di Roma, i trasporti: bus sospesi e linee limitate domenica 8 aprile

Quattro municipi attraversati, città divisa in due. Strade con accesso limitato e divieti di sosta, con i vigili impegnati sin da sabato in un super lavoro per le rimozioni. Anche il trasporto pubblico lascerà spazio agli oltre 14mila atleti previsti. Durante la gara, sette linee saranno sospese, nove deviate e quarantasette limitate.

I collegamenti sospesi saranno: 2, 40, 53, 64, 70, 280 e 628. Un cambio di percorso ci sarà per i bus delle linee 23, 69, 85, 118, 160, 673, 766, C2 e C3.

Infine, itinerario limitato per le linee tranviarie 3, 8, 19 e per le linee di bus H, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 60, 62,63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 115, 128, 130, 170, 180, 190, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 719, 780, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916 e 990.

Secondo quanto riporta il sito muoversiaroma.it "la Questura, come accaduto in passato, potrebbe richiedere la chiusura della stazione metro di Colosseo. Alla maratona si affiancherà la stracittadina di 5 chilometri all’interno del Centro. Attese decine di migliaia di partecipanti".