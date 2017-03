Maratona di Roma, domenica il grande party della Fun Run

L'Acea Maratona di Roma di domenica 2 aprile sarà la più grande festa del running d'Italia. Ai 16.000 iscritti alla gara, infatti, si aggiungeranno le decine di migliaia di cittadini e turisti che correranno i 4 chilometri della Fun Run, l'evento nell'evento che riesce a coinvolgere fino a 80.000 persone. Il percorso della non competitiva conquista il cuore della Roma imperiale offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere una giornata nel centro storico chiuso al traffico e animato da band musicali e spettacoli.

La partenza è al seguito della maratona (ore 9 circa) da via dei Fori Imperiali, poi per 1,5 chilometri segue il tracciato della maratona passando accanto al Teatro di Marcello, Bocca della Verità e costeggiando il Circo Massimo.

Continua per i rettilinei di via delle Terme di Caracalla, rientrando sul percorso di maratona fino a lambire Porta San Paolo e Piramide, per poi tornare nel centro storico nel tratto finale con l'arrivo all'interno del Circo Massimo, dove ad aspettare i partecipanti ci sarà l’animazione firmata Radio 105 e il grande party organizzato nel Fun Village con animazione, attività sportive e ludico-ricreative per tutti e con lo street food a Piazzale Ugo La Malfa.

Un evento che si arricchisce anche quest'anno dell'iniziativa “Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day” promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES. I partecipanti, infatti, correranno indossando la t-shirt anche con il logo del Good Deeds Day. Al Circo Massimo, poi, troveranno ad accoglierli decine di stand allestiti dalle organizzazioni non profit e dagli enti attivi nella difesa e promozione del bene comune a Roma. L’invito è quello di passare una giornata all’insegna del divertimento, dello sport e della solidarietà vissuti insieme.

I pettorali della Fun Run (10 euro con T-shirt ufficiale New Balance) potranno essere acquistati al Marathon Village dal 30 marzo all’1 aprile e il 31 marzo-1 aprile allo stand Maratona di Roma all’interno del Centro Commerciale Romaest.

