Maratona di Roma: si corre anche in memoria di Nelson Mandela

Domenica 8 aprile, al seguito della 24^ Acea Maratona di Roma si svolgerà la Fun Run di 5 chilometri, la non competitiva aperta a tutti che ogni anno vede il coinvolgimento di decine di migliaia di cittadini e turisti. Alle 9.10, da via dei Fori Imperiali, partirà il lungo serpentone che si snoderà fino al traguardo all'interno del Circo Massimo, dove si svolgerà la festa finale fino al tardo pomeriggio nel Fun Village, allestito in collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES.

All’arrivo, i partecipanti saranno accolti dai volontari delle oltre 100 organizzazioni presenti per passare una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Alla Fun Run si correrà anche per ricordare la figura di Nelson Mandela, in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla sua nascita. All'iniziativa lanciata dall’Associazione Mais Onlus hanno aderito l'Ambasciatore del Sudafrica, l'Ambasciatore di Israele, l'Ambasciatore dell'Uganda, l'Ambasciatore del Lesotho, membri dell'Ambasciata di Gran Bretagna, il Maestro di cerimonia dell’Ambasciata Indonesiana, l'addetto alla Difesa dell'Ambasciata di Algeria, laddetto alla Difesa dell'Ambasciata dell'Ecuador e il Direttore degli Affari Esteri dell'Africa.

I diplomatici, accompagnati dalle rispettive famiglie, correranno la cinque chilometri da via dei Fori Imperiali a Circo Massimo, sostenendo uno striscione dedicato a Mandela. Alla Fun Run ci si può iscrivere fino a domani alle ore 20 allo Sport Expo – The Marathon Village alla “nuvola” di Fuksas.