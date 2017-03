Maratona di Roma: i consiglieri Stefano e Diario inaugurano l'expo con una corsa in città

Inizia domani, con l'apertura del Marathon Village, la quattro giorni dell'Acea Maratona di Roma. Il Marathon Village (ingresso gratuito) è allestito al Palazzo dei Congressi dell’Eur (Piazza John F. Kennedy, 1). Uno spazio di 21.000 mq (13.000 coperti e 8.000 scoperti) per l’accoglienza delle oltre 80.000 persone che visiteranno i 200 spazi espositivi. Tre giorni, da giovedì 30 marzo a sabato 1 aprile (dalle 10 alle 20), durante i quali si svolgeranno eventi culturali, scientifici, sportivi e di intrattenimento, e animazione per i bambini. Il Marathon Village è sede ufficiale del merchandise dell’evento griffato New Balance e punto d’iscrizione alla Fun Run.

L'INAUGURAZIONE - Domani, alle ore 12, ad inaugurare ufficialmente l'expo, sarà il simbolo dei runner romani, ovvero il tre volte campione del mondo della 100 chilometri Giorgio Calcaterra. E lo farà a modo suo, ossia correndo dodici chilometri per la città insieme ai due consiglieri capitolini Enrico Stefano e Angelo Diario che, al pari di Giorgio, domenica prossima correranno la maratona. Alle 10, i tre partiranno da un luogo simbolo delle periferie della Capitale, Piazza Malatesta (quartiere Pigneto), poi correranno per via Casilina, Tuscolana, Appia Antica, Ardeatina, Laurentina sino ad arrivare alle ore 12 davanti al Marathon Village.

ANCHE IL MINISTRO FEDELI - Venerdì pomeriggio, invece, al Marathon Village arriverà la Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, che assisterà allo svolgimento di “School Digital Marathon”, il primo hackathon della scuola italiana interamente dedicato allo sport lanciato dalMIUR. Si tratta di ua maratona digitale e progettuale di 24 ore, rivolta a 120 studenti provenienti da tutta Italia, suddivisi in 15 team, per immaginare nuovi processi, prodotti o servizi innovativi in grado di accorciare le distanze tra sport e città.

MEZZI PUBBLICI GRATIS - Domenica 2 aprile, con il pettorale di gara dell'Acea Maratona di Roma o della Fun Run si viaggia gratis su tutte le linee della Metro grazie al prezioso supporto di Atac e dell’Amministrazione Capitolina.

ROSARIA CONSOLE DA' FORFAIT - Rosaria Console, fondista delle Fiamme Gialle tra le attese protagoniste domenica prossima sulle strade di Roma, non sarà in gara a causa di un forte dolore sciatico che la costringe al riposo per due settimane.

