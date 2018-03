Maratona di Roma: Credito Sportivo e Retake insieme, così la 42 km sarà più bella

L'Acea Maratona di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno deciso di collaborare con Retake Roma, straordinaria esperienza di cittadinanza attiva, in occasione dell'evento in programma domenica 8 aprile. L'evento sportivo agonistico più partecipato d'Italia, che ogni anno organizza anche numerosi progetti sociali e culturali che interessano la città, ha raccolto la proposta del Credito Sportivo di promuovere una serie di attività di riqualificazione urbana individuando tre iniziative che verranno coordinate e gestite da Retake Roma: tra il 2 e il 7 aprile il ripristino del decoro a Ponte Spizzichino e plogging tra i gruppi dei quartieri interessati dal passaggio della Maratona, iniziative che consentiranno alle migliaia di runners provenienti da 130 nazioni di apprezzare ancora di più le meraviglie della Città Eterna durante la loro corsa. Il terzo intervento, localizzato in un luogo simbolo della Roma sportiva, verrà comunicato la prossima settimana.

"Abbiamo deciso di ritornare a sostenere la Maratona della Capitale d’Italia promuovendo, insieme agli organizzatori e a Retake Roma, il decoro e fornendo un contributo civico che rappresenterà una piccola ma significativa eredità positiva – dichiara Andrea Abodi, Presidente dell'ICS -. Non può esistere miglioramento delle nostre infrastrutture sportive – e non solo – senza ripristino e riaffermazione del valore dell’educazione civica, priorità alla quale ognuno di noi può e deve dare il proprio contributo. Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative che l’Istituto per il Credito Sportivo ha deciso d’intraprendere per festeggiare i suoi 60 anni di vita, una vita caratterizzata da oltre 20.000 cantieri sportivi che hanno contribuito alla crescita e al miglioramento dello sport attraverso gli impianti di ogni disciplina e in ogni latitudine del nostro Paese".

"Ogni giorno Retake va "di corsa" per riprendersi la bellezza di Roma – dice Simone Vellucci, presidente Retake Roma -. Una staffetta che coinvolge migliaia di romani impegnati nella cura e nel rispetto della città. Sarà ancora più significativo fare Retake a Ponte Spizzichino e in altri luoghi dove passerà la maratona: un evento che porta migliaia di persone a vivere, conoscere e ammirare Roma."

"Ringrazio i due straordinari compagni di viaggio – dichiara Enrico Castrucci, presidente Maratona di Roma -, che già da anni sostengono alcuni nostri progetti e contribuiscono a rendere l'evento sempre più prestigioso".