Maratona di Roma: i 10 consigli per arrivare preparati

E' ormai tutto pronto per la 23^ edizione della Maratona di Roma che si correrà il 2 aprile prossimo. Un evento a cui tutti vogliono arrivare in forma. Quali sono i consigli per arrivare preparati ad una maratona? RomaToday ha chiesto il parere di un esperto che ha stilato i dieci passi fondamentali per farsi trovare pronti.

La corsa, che inizierà alle ore 8.40, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro di Traiano e del Campidoglio, prevede 77 cambi di direzione (nessuna curva a gomito) e circa 7,6 chilometri di sampietrini. Come lo scorso anno, oltre al ritorno a San Pietro, ci sarà il suggestivo il passaggio sul Ponte Settimia Spizzichino, il Traforo Umberto I e via Nazionale con Largo Magnanapoli.

Nella parte finale del percorso, l'impercettibile innalzamento, da via del Corso alla fine via Milano e, a seguire, il corrispettivo in discesa da Largo Magnanapoli a Piazza Venezia per un arrivo in velocità in Via dei Fori Imperiali. Insomma oltre 42 chilometri da correre con la giusta preperazione. Ecco i dieci consigli utili per correre la maratona.