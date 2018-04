Maratona di Roma 2018, classifica e ordine d'arrivo: vince il keniano Birech

La maratona di Roma incanta il mondo. Come da pronostico a vincere una gara velocissima è stato il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech. Due ore, 8 minuti e 3 secondi per percorrere i 42,195 chilometri tra asfalto e sampietrini. Dietro di lui l'etiope Abdi Ibrahim (2:08:32) e, al terzo posto, il keniano Kangogo. Il vincitore della handbike è invece Mauro Cratassa. Tra le donne trionfa Rahma Tusa, alla terza vittoria a Roma. Per lei il secondo miglior tempo di sempre a Roma con 2.23.46.

La gara è partita alle 8.40 ed ha visto al via 14.000 atleti. Alla gara amatoriale, di 5 chilometri, altri 83.000 atleti. Un successo anche quest'anno, con la città eterna baciata da un piacevole sole primaverile.

Presenti alla partenza la sindaca Virginia Raggi e il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "L'organizzazione della Maratona - ha detto la sindaca, Virginia Raggi, ai microfoni di RaiSport- è estremamente complessa. Ognuno deve fare la sua parte". E a chi le chiedeva se per quale motivo il Campidoglio ha deciso di pubblicare un bando per assegnare l'organizzazione della corsa per i prossimi tre anni ha risposto: "Servirà a ristabilire la corretezza delle procedure innalzando gli standard". Su Twitter Zingaretti ha commentato: "Il percorso della Maratona - ha twittato il governatore - è il più bello del mondo, tra opere e monumenti che hanno scritto la storia. Ma questo evento non è solo uno splendido momento di sport e condivisione: rappresenta un volano per lo sviluppo economico e turistico della nostra città".