Maratona di Roma, Etiopia e Kenya a caccia del successo

Gli attesi protagonisti della 23^ Acea Maratona di Roma del 2 aprile sono arrivati nella Capitale. Etiopi e keniani, i favoriti della vigilia, già da due giorni si stanno allenati a Villa Pamphili e domani, alle 16.30, saranno protagonisti al Marathon Village dove verranno presentati al pubblico.

Oggi, intanto, i più accreditati per il successo sono stati presentati alla stampa al Crowne Plaza Rome St. Peter's. La sfida sarà tra i due paesi africani che da anni monopolizzano il podio a Roma: nell'albo d'oro, su 21 edizioni, il Kenya ha vinto 13 volte tra gli uomini e 3 tra le donne, mentre l'Etiopia si è imposta 6 tra gli uomini e 7 tra le donne.

LA GARA MASCHILE - Sulla linea di partenza si presenterà il terzo dello scorso anno, il keniano Dominic Kipngetich Ruto: il 26enne era partito come “lepre”, ma poi continuò a correre e salì sul podio con il suo primato di 2:09:28. "Quest'anno punto a vincere", ha messo subito le cose in chiaro. Per lui non sarà facile, perché in gara c'è un atleta che nella sua carriera ha corso in 2:06:22, cioè sotto l'incredibile soglia dei 3' al chilometro per l'intera maratona: il favorito sarà l'etiope Assefa Adane Bentayehu, 23 anni, che guiderà la “pattuglia” del suo paese, che comprende anche Dereje Raya Tadesse (PB 2:08:46), Shura Tola Kitata (PB 2:08:53) e Mesfin Teshome Bekele (PB 2:09:24). “Sono contento di essere qui a Roma, punto a fare il massimo”, spiega Bentayehu.

Il Kenya, oltre a Ruto, cercherà di bissare il successo dello scorso anno (vinse Amos Kipruto in 2:08:12) con Barnabas Kiptum (PB 2:09:21) e con Benjamin Kipngetich Bitok, che nonostante il suo primato non di primissimo livello (2:10:41) è un vincente e ha trionfato in una dozzina di maratone, soprattutto in Francia. Come ormai succede da anni in tutte le maratone del pianeta non mancheranno le sorprese, con un'altra decina di atleti in corsa per il successo.