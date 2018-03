Maratona di Roma 2018: in 14mila al via per 42 chilometri da sogno

E' stata presentata oggi la 24^ edizione dell'Acea Maratona di Roma, evento organizzato da Italia Marathon Club che gode dei riconoscimenti Fidal Gold Label, Iaaf Silver Label e European Athletics 5-stars. La gara si svolgerà domenica 8 aprile 2018 con partenza alle 8.40 da via dei Fori Imperiali e arrivo nello stesso luogo ed al via vedrà 14.100 gli iscritti, dei quali 7.670 italiani (54,5%) e 6.430 (45,5%) da 130 nazioni dei cinque continenti. Gli uomini sono 10.819 (76,7% del totale), le donne 3.281 (23,3%). Numeri che assegnano ancora una volta alla 42 chilometri di Roma il primato nazionale di partecipanti per un evento sportivo agonistico e la confermano come unica gara con oltre 10.000 runner agonisti al via.

Il Marathon Village a La Nuvola

Lo Sport Expo – The Marathon Village cambia sede ma non quartiere. Sarà sempre l'Eur ad ospitare il grande villaggio dello sport, ma stavolta nel prestigioso Roma Convention Center 'La Nuvola', un’opera dallo straordinario valore artistico, caratterizzata da soluzioni innovative, un approccio eco-compatibile e materiali tecnologicamente avanzati. Uno spazio, quello dell'expo, di 16.000 mq per l’accoglienza delle oltre 80.000 persone che visiteranno i 230 spazi espositivi.

Tre giorni, da giovedì 5 a sabato 7 aprile (dalle 10 alle 20), durante i quali si svolgeranno eventi culturali, scientifici, sportivi e di intrattenimento, e animazione per i bambini curata da Oasi Park. Lo Sport Expo Marathon Village è sede ufficiale del merchandise dell’evento griffato New Balance e punto d’iscrizione alla Fun Run. Nei tre giorni si svolgerà il progetto del MIUR School Digital Marathon, che coinvolgerà centinaia di studenti in un hackathon. L’ingresso è gratuito.

Il commento di Frongia e De Vito

"La Maratona è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai runner di tutto il mondo, regalando suggestioni uniche durante la gara: un percorso di 42 km immersi nella storia e nell'arte che tocca oltre 500 monumenti e siti di interesse archeologico patrimonio dell'Unesco. Inoltre quest'anno il Marathon Village per la prima volta sarà ospitato nella Nuvola di Fuksas all'Eur, quartiere che ospitera' un altro grande evento sportivo, la Formula E, che attirera' appassionati di motori da tutto il pianeta", ha detto il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito.

Per l'assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia "non bisogna mai dimenticare l'importanza degli eventi collaterali sociali e dello sport come stile di vita sano ma anche divertimento e sociale, e questa manifestazione ne è l'esempio. Anche per questo un ringraziamento sentito va ad Acea e a tutti gli sponsor che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di questo evento cittadino molto importante".

Il bando per la prossima Maratona di Roma

A tenere banco anche la questione relativa al prossimo bando. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per la messa a gara dell'organizzazione della prossima edizione della maratona, il presidente di Italia Marathon Club, Enrico Castrucci, è stato chiaro: "Se sono preoccupato per il bando? Assolutamente no". Sulla questione non si sono pronunciati i politici presenti.

E proprio il presidente Castrucci, in apertura del suo intervento, ha ricordato Fabrizio Frizzi chiedendo un applauso al pubblico presente in aula Giulio Cesare. Al termine dell'evento è stato osservato anche un minuto di silenzio.

La Maratona di Roma in tv

L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport dalle 8.30 alle 12.00 La società svizzera Exora Sa si occuperà della produzione tv con i più moderni mezzi tecnologici di ripresa, mentre Oneplayer, advisor per i diritti televisivi internazionali, ha ottenuto la trasmissione in diretta di 3 ore e la messa in onda degli highlights in oltre 100 nazioni (Sky, Espn, Eleven Sports, Go Tv sono i principali network internazionali che trasmetteranno le immagini della gara).

Abbinata alla prova competitiva di 42,195 chilometri c’è la non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti, la Fun Run, che nelle ultime edizioni ha visto una partecipazione media di 80.000 persone. Partenza da via dei Fori Imperiali dopo quella della maratona e arrivo all'interno del Circo Massimo.