Maratona di Roma, presentata in Campidoglio l'edizione 2020: ecco le novità

La partenza e l'arrivo sono sempre gli stessi: via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Ma il resto è tutto cambiato, a partire dal nome Run Rome The Marathon, per arrivare poi agli organizzatori, alla medaglia e agli eventi legati alla gara. È la nuova Maratona di Roma che questa mattina, alla presenza della sindaca Virginia Raggi, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa all'Ara Pacis.

Le novità sono molte. Si parte dall'organizzazione: per la prima volta nella sua storia la Maratona di Roma, che quest'anno si terrà il 29 marzo 2020, è stata organizzata tramite un bando vinto da un Ati composta da Infront, Corriere dello sport, Italia Marathon club e Atielle. Cambiamenti sono poi previsti per la stracittadina, che quest'anno si terrà il sabato e non la domenica insieme alla Maratona. E poi fa il suo esordio la staffetta per chi non ha nelle gambe i 42,195 chilometri: chi lo vorrà potrà dividere il percorso in quattro tappe e darsi il cambio, ogni 10 chilometri, con altri 3 amici, colleghi o parenti.

Ed ancora: in preparazione della corsa è già partito il programma 'Get ready' che prevede 18 allenamenti organizzati, da dicembre al giorno della gara, gratuiti e aperti a tutti alla presenza di coach professionsiti, con tappe da ponte Milvio al centro fino ad Ostia e Centocelle. La medaglia del nuovo corso della Maratona è invece ispirata alla cupola del Pantheon.

"Quest'anno la Maratona si rinnova - ha commentato Raggi - abbiamo lavorato tanto ad un bando per fare in modo che la Maratona cambiasse passo per diventare un evento internazionale a tutti gli effetti. Vogliamo che la Maratona abbia uno scenario internazionale ancora più importante di quanto non sia già stato in passato. Sarà una festa di tutti e per tutti: la Run Rome The Marathon guarda al futuro, ma al tempo stesso custodisce il suo fascino unico rappresentato da un percorso che attraversa la storia di Roma e i suoi monumenti simbolo. L'auspicio e' che con questa formula e con questa nuova partnership possa confermarsi la più grande Maratona d'Italia e proiettarsi sempre più come punto di riferimento del podismo internazionale".

"Con il nuovo bando la corsa arriverà a standard qualitativi di livello europeo e internazionale - ha aggiunto l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia - in poco tempo diventerà una delle più importanti al mondo e l'obiettivo è arrivare a 20.000 iscritti nel triennio". Il main sponsor della gara resta anche quest'anno Acea. "Siamo felici di rinnovare il nostro impegno per un evento unico ed eccezionale - ha aggiunto la presidente Michaela Castelli - confermiamo la somma di 350.000 euro".

Bruno Mattucci, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è così intervenuto alla conferenza: "Nissan promuove da oltre dieci anni la sostenibilità ambientale, con la vettura Nissan LEAF 100% elettrica, la più venduta al mondo nella storia. Ora siamo pronti a onorare questa nuova sfida e a correre la maratona di Roma, iniziativa di cui condividiamo i valori, in quanto la Capitale è una tra le prime città ad aver accolto la nostra tecnologia elettrica. Per questa opportunità ringraziamo la Sindaca e il suo staff".