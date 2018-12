Maratona di Roma 2019: a tre mesi dall'evento già superati 5mila iscritti

Hanno superato quota 5mila gli iscritti alla XXV Maratona Internazionale di Roma che avrà luogo il prossimo 7 aprile. Cifre raggiunte in soli tre mesi dall'apertura delle iscrizioni per questa edizione rinnovata dell’evento, organizzato per la prima volta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale.

Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che offre a cittadini e ai turisti la possibilità di vivere il centro storico di Roma, di corsa o di buon passo, partecipando a un grande evento internazionale.

Il percorso è diventato più scorrevole, mantenendo il fascino indiscusso che caratterizza da sempre la 42 metri e 195 chilometri di Roma grazie a lunghi tratti dentro al centro storico. Il Colosseo sarà grande protagonista [qui il percorso completo].

"Una bella notizia per Roma e un grande traguardo per la storica maratona che animerà le strade e le piazze della nostra magnifica città lungo un percorso innovativo, ricco di storia e di fascino. Numeri che testimoniano come Roma continui ad attrarre persone provenienti da tutta Italia e non solo. Un evento internazionale che fa bene all’immagine della Capitale", commenta la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"È una grande soddisfazione annunciare che, a 100 giorni dalla manifestazione, migliaia di atleti provenienti da tanti paesi diversi e persone comuni abbiano voluto confermare la propria partecipazione a questo evento di altissimo livello sportivo che vogliamo diventi presto il più importante d'Italia", aggiunge l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia.

''In meno di tre mesi abbiamo lavorato con tutte le nostre energie per ottenere l’ottimo risultato di oltre 5000 iscritti. Questo è solo il punto di partenza, perché già dalla prossima settimana metteremo in campo nuove strategie per coinvolgere ancora più persone'', conclude il coordinatore generale Maratona Internazionale di Roma, Fabio Martelli.