Lazio, Lazzari si frattura una mano: operazione e derby a rischio

Tegola in casa Lazio nel test disputato in mattinata a Formello (a porte chiuse) contro la Primavera vinto per 12 a 0. Manuel Lazzari, dopo 37 minuti, ha lasciato il campo immediatamente sostituto dopo un duro colpo alla mano.

Gli esami radiografici svolti nella clinica Paideia hanno evidenziato una frattura al metacarpo della mano destra: molto probabilmente sarà necessaria un'operazione. I tempi di recupero, a meno di un tutore, sono lunghi e l'ex Spal potrabbe rientrare il 15 settembre dopo la sosta e, soprattutto, dopo il derby.