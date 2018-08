Roma: Manchester United e Chelsea corteggiano Monchi, il punto

Se i direttori sportivi si occupano del mercato dei giocatori, chi si occupa del mercato dei direttori sportivi? Beh le società. E un dirigente capace, tenace e sorprendente come Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, non passa di certo inosservato in questi ambiti.

Per questo diventano sempre più insistenti le voci di un interessamento di due squadre della Premier League al direttore sportivo della Roma: dopo la notizia del Manchester United, sollecitato da Mourinho a corteggiare Monchi, ecco che la stampa inglese riporta di una seconda pretendente: il Chelsea di Maurizio Sarri.

Lo spagnolo sarebbe il primo nome sulla lista di entrambe le "big" inglesi. Il Manchester United avrebbe considerato come alternative Fabio Paratici della Juventus e Edwin van der Sar. Mentre al Chelsea piacerebbero anche le "doti" di due ex Blues: Juliano Belletti e Michael Ballack.