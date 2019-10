Magnesi strapazza Awuku: nuova vittoria per l’atleta de “Le Cinéma Café”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Ancora guantoni al cielo, per il pugile Michael “Lone Wolf” Magnesi. Sabato 26 ottobre, presso il Ragusa Off di Roma, l’atleta sostenuto da Le Cinéma Café si è imposto in scioltezza sul ghanese Maxwell Awuku, demolito da un’interminabile raffica di colpi che al settimo round l’hanno spinto all’abbandono. In palio doveva esserci il titolo internazionale Wbc detenuto da Magnesi, ma in extremis il match si è trasformato in un semplice test, dato che lo sfidante si è presentato con un peso superiore al limite imposto dal regolamento. Circostanza che non ha comunque evitato al boxeur laziale di salire sul quadrato e trionfare, continuando la marcia verso il titolo europeo e, quindi, quello mondiale.

A margine dell’ultima vittoria, il superpiuma nativo di Palestrina e residente a Cave non ha ovviamente mancato di tributare un pensiero al suo team, ai tanti tifosi e alle diverse realtà che lo supportano da vicino. Prima fra tutte la catena di caffetterie “made” in provincia di Latina: «Voglio ringraziare il mio sponsor ufficiale, Le Cinéma Café, nella persona di Roberto Massarone. Per me oltre che uno sponsor è un amico vero, sempre presente», ha detto il boxeur dopo l’incontro. «Roby, grazie per credere sempre in me e soprattutto grazie per la fiducia che mi dai nell’affiancare il tuo nome al mio. Come ti ho promesso, arriveremo al mondale insieme». «Futuro titolo mondiale o meno, il nostro è un percorso solido e che non si esaurirà», la pronta replica di Massarone, fondatore e manager del brand pontino del Food&beverage. «Del resto, per noi contano le persone. Filosofia aziendale su cui puntiamo nelle nostre caffetterie, ma anche e soprattutto una filosofia di vita».

