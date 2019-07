Lazio, ecco le maglie della stagione 2019-2020: il motto scritto all'interno

La Lazio, poco prima dell'incontro in Campidoglio per celebrare la conquista della Coppa Italia con il sindaco Virginia Raggi, ha presentato le nuove maglie firmate Macron per la stagione 2019-2020.

Collo alla coreana con bordo in maglieria per la maglia casalinga celeste, la cui novità principale sono le strisce orizzontali tono su tono che decorano la parte frontale. Sul petto è ricamato lo stemma della Lazio a sinistra, sormontato dalla coccarda tricolore, mentre a destra e sulle maniche troviamo il nuovo logo Macron Hero.

All'interno del collo è stata mantenuto il motto 'Noi l'amiamo e per lei combattiamo', mentre sulla nuca, quasi impercettibile, c'è il nome del club 'SS Lazio'. I pantaloncini sono bianchi con coulisse celeste, i calzettoni invece riprendono la trama della maglia e sono a righe biancocelesti.

Seconda maglia Lazio 2019-2020

In anteprima ecco la maglia da trasferta che sarà presentata ufficialmente durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Bianca con colletto a ‘V’, si distingue per il palo verticale blu e celeste che scorre sul lato sinistro e ingloba anche lo stemma societario.

Terza maglia Lazio 2019-2020

Il template è uguale a quello casalingo con il motivo a strisce orizzontali, cambiano i colori che diventano blu navy e celeste. Le medesime tinte sono state scelte per i calzoncini e i calzettoni che completano la terza divisa.