Maglia As Roma 2019/20: le anticipazioni, sarà blu la terza divisa

La terza maglia della Roma 2019/2020 sarà prevalentemente blu. Non è possibile dire con certezza quale colore verrà utilizzato per il logo Nike ma molto probabilmente sarà bianco. A rivelare l'anticipazione è il sito specializzato F ootyheadlines.com, che spesso rivela come saranno le maglie delle future stagioni sporitve.



In linea con il modello Nike per la prossima stagione, il terzo kit della Roma avrà il classico logo Nike degli anni '90 e un design ispirato agli anni novanta ppunto. Ciò includerà gli stili del colletto retrò e le stampe grafiche tipiche di quell'epoca.