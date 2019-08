Granfondo Campagnolo Roma: svelata la maglia ufficiale dell’edizione 2019

Il 13 ottobre l’ottava edizione della Granfondo celebrerà il ciclismo con un week end ricco di appuntamenti per tutta la famiglia. Dal percorso della Granfondo di 120 km, fino alla Ride Roma, passando per la In Bici Ai Castelli e L’Imperiale. Evento importante perché celebra anche l’arrivo della nuova maglia Granfondo Campagnolo Roma Jersey Edition 2019. Frutto della stretta relazione tra Alé con i suoi ciclisti professionisti. Il marchio veronese collabora infatti da anni con i professionisti di Groupama-FDJ, Bardiani-CSF e il Team Alé – Cipollini.

Un marchio storico

Alé Cycling unisce ad un'esperienza di oltre 30 anni nella produzione di capi da ciclismo uno spiccato senso di modernità, basato su un incessante lavoro di ricerca e sviluppo sui materiali e ad un uso innovativo di colori fluo nei propri prodotti. È proprio questa la prima caratteristica che emerge nella speciale maglia realizzata per Granfondo Campagnolo Roma. Un capo che si distingue per le proprie tonalità accese, con un richiamo alla storia dei colori della città Eterna come il giallo e il rosso. Così anche Granfondo Campagnolo Roma, attraverso la maglia di gara, affonda le proprie radici nella tradizione: Roma non è solo lo sfondo della manifestazione, ma è parte integrante dell'evento stesso.

Caratteristiche della divisa

Una maglia leggera, facile da aprire per maggiore aerazione, altamente traspirante e a rapida asciugatura, ideale per temperature miti e calde e creata per le diverse condizioni che potrebbero caratterizzare una giornata come quella del 13 ottobre quando i partecipanti dovranno affrontare tratti pianeggianti e quattro salite cronometrate per un totale di 2.000 metri di dislivello 120 km su strade interamente chiuse al traffico. Le spalle sono realizzate in tessuto elasticizzato super leggero, Il riporto a fondo manica è a taglio vivo per il massimo comfort. Sul retro ha tre tasche con inserti riflettenti per una massima visibilità e sicurezza in ogni condizione e su ogni percorso

Per migliori prestazioni atletiche

Con questa maglia Alé ha trasferito la tecnologia e la vestibilità dei pro su di una maglia adatta a tutti i granfondisti. Vestibilità confortevole e tessuti che permettono la migliore termoregolazione del corpo ne fanno la nostra compagna di viaggi ideale

Dove poter trovare la nuova maglia

Inoltre tutti gli iscritti troveranno la nuova maglia nel pacco gara dell’ottava edizione del prossimo 13 ottobre. Per questa edizione le shirts sono state disegnate e realizzate dal marchio veronese Alé, leader nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo, con innovazioni per la forma e il tessuto. Da ricordare che le Iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.granfondoroma.com.