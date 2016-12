Lazio, frasi razziste su Rudiger: squalificato Lulic

Costa "appena" venti giorni la squalifica per Senad Lulic dopo la frase su Antonio Rudiger ("fino a due anni fa vendeva calzini, ora fa il fenomeno"), pronunciata al termine del derby romano. Il giocatore laziale ha infatti patteggiato e la sospensione, quindi lieve, decorre da oggi.

In sostanza il giocatore salterà una sola gara, Lazio-Crotone. Secondo quanto emerge dal comunicato Figc che annuncia lo stop di 20 giorni, più 10 mila euro di multa, patteggiato tra il calciatore, la frase del giocatire laziale era, a detta della procura della Federcalcio, "lesiva ed offensiva" dell'avversario, e in sostanza non aveva il profilo della discriminazione razziale.