Lazio: Italia invece del Brasile, Luiz Felipe pensa alla Nazionale. Europeo e Olimpiadi possibili

Luiz Felipe Ramos, brasiliano della Lazio, sta per ottenere il passaporto italiano e sarà quindi convocabile per la Nazionale. L'Italia punta su di lui e il ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio lo ha incontrato. Un progetto a lungo termine per portarlo in futuro anche nel giro della Nazionale maggiore.

Luiz Felipe sa che scegliendo il Brasile rischierebbe di rimanere chiuso. Con l'Italia si è aperta una prospettiva reale che lo porterebbe a giocare il prossimo Europeo 2019 Under 21 (da giocare in casa), le Olimpiadi del 2020, infine la promozione con i grandi di Mancini.

Per ufficializzare la sua naturalizzazione mancherebbe soltanto la richiesta del passaporto sportivo italiano alla FIFA. Dopo Emerson Palmieri e Jorginho un altro italo-brasiliano potrebbe vestire la maglia Azzurra.

