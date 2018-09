E' morto l'ex arbitro Luigi Agnolin, fu anche dirigente della Roma

È morto oggi l'ex arbitro Luigi Agnolin, tra i più famosi fischietti italiani. Aveva 75 anni. Lo rende noto l'Aia. Arbitro dal 1961, Ha diretto 226 gare in Serie A in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari. Nominato arbitro internazionale nel 1978, rappresentò l'Italia ai Mondiali dell'86 in Messico e del '90 in Italia.

Dopo le dimissioni dall'AIA ha ricoperto il ruolo di direttore generale nella Roma, nel 1994, sotto l'era Sensi. Successivamente è stato amministratore delegato del Venezia e dell'Hellas Verona. Dal 2011 al 2013 è stato dg del Perugia, mentre nel 2014 ha ricoperto lo stesso ruolo nel Siena. Nel 2006 fu nominato Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana Arbitri.