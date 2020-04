Lazio, Lotito lancia la proposta: "Decidiamo lo Scudetto in una partita unica"

Claudio Lotito non molla in sogno di una Lazio scudettata. In una lunga intervista a La Repubblica, respige l'ipotesi play-off, rivendica quanto fatto fino ad ora e fissa l'obiettivo Tricolore: "Oggi io sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbè, l'avete vista. Ma all'andata contro la Juventus ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l'ho battuta 3-1".

"E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità una squadra come l'Inter che ha otto punti in meno di noi o l'Atalanta, che ne ha quattordici in meno, mi dica se devono essere coinvolte".

Proprio per questo motivo arriva la proposta di una partita secca per decidere lo scudetto: "Accetterei una partita secca, ma non mi sono mai posto il problema. Ripartire comunque in parte ci penalizza. Noi avevamo fatto una scelta, sacrificando l'Europa League. Se si ripartisse giocheremo due volte a settimana, perderemmo un vantaggio".