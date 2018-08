Lazio, Lotito blinda Milinkovic: "E' più forte di Pogba e vale di più"

Sergej Milinkovic Savic molto probabilmente resterà alla Lazio. Il giocatore non forza per andare via e la società non vuole venderlo. Il presidente Claudio Lotito chiede 150 milioni, anche se potrebbe "accontentarsi", per così dire, di 120. Insomma verosilmente il serbo resterà nella Capitale

Intervistato dal Corriere della Sera Lotito ha spiegato la posizione del club: "Milinkovic è il miglior giovane nel panorama mondiale. Finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali. Di certo non spingo per venderlo, ma se mi chiedete quanto vale allora vi ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un'offerta da 110 milioni di euro".

Il presidente della Lazio insomma spara alto, altissimo. E proprio questo spaventa i top club che pure sarebbero interessati al giocatore. "A quanto è stato venduto Pogba al Manchester United? 110 milioni? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più forte – continua Lotito –. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito"