Lazio, Lotito: "Siamo un esempio. Noi vinciamo con merito"

La Lazio è in festa per i 120 anni di storia. Claudio Lotito, nel suo intervento alle celebrazioni nel Salone d'Onore del Coni, ha rimarcato le gesta del "suo" club e delle altre società che compongono la Polisportiva: "In passato c'è stato qualche momento duro ma noi siamo la Lazio e tutti ci devono rispettare. Vinciamo con merito in tutte le discipline e senza cercare scappatoie. Noi ci siamo e ci saremo, come dimostrano oggi i nostri 120 anni di storia, che in pochi possono vantare".

"Il nostro ruolo ci vede portare avanti tutti i giorni con orgoglio i nostri valori, che portano avanti il rispetto e il merito. Rappresentiamo un esempio, i valori dello sport. Questo orgoglio lo dobbiamo dimostrare quotidianamente, diventando una famiglia unita che vince e perde insieme. Possiamo creare le condizioni per creare una famiglia sempre piu' grande e credibile, che rappresenta tutti quelli che si identificano in quei valori fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Tutti insieme possiamo farlo", ha aggiunto Lotito.