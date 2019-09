Roma, Pellegrini fa crack: frattura e lungo stop

Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita di ieri. Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. "Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell'intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero", fa sapere la Roma.

Non più, dunque, solo una fascite plantare come sembrava nelle scorse ore. I tempi di recupero saranno resi noti domani, ma lo stop sarà lungo (dovrebbe essere di oltre un mese). Guai anche per Henrix Mkhitaryan che ha chiesto il cambio domenica per colpa di un fastidio all'inguine.