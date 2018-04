Liverpool-Roma: ecco le scelte di Di Francesco, l'obiettivo è la finale. Dove vederla in tv

E' tutto pronto per Liverpool-Roma. Dove vederla in tv? La partita di Champions League sarà in diretta alle 20:45 su Canale 5 e su Mediaset Premium. C'è un link per vedere la partita gratis in streaming? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali.

I tifosi della Roma a Liverpool

Tanti i tifosi giallorossi che saranno ad Anfield. Per la precisione 2650. Arriveranno in tutti i modi con voli di linea e charter. Alcuni atterrano a Manchester, altri a Londra, in pochi direttamente a Liverpool. Dopo un primo volo di tifosi partito ieri sera alle 22.25, si stima che oltre un migliaio di sostenitori stia partendo questa mattina a bordo di 6 voli. Saranno scortati dalla Polizia in una zona sorvegliata e accederanno tutti insieme allo stadio con un cordone di poliziotti a garantire che non ci siano contatti con la tifoseria inglese.

Le ultime notizie in casa Liverpool

Klopp non avrà i soliti Matip, Lallana e Can. Karius difende la porta dei Reds, davanti a lui linea a quattro: Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra i due terzini, con Lovren e Van Dijk coppia centrale. A centrocampo favorito Milner per un posto da titolare. Oxlade-Chamberlain fa la mezzala ma cercherà di spaccare in avanti la partita. Davanti Firmino, Mané e l'ex Salah.

Le ultime notizie in casa Roma

Di Francesco sceglierà ancora il 3-4-2-1. Alisson tra i pali, davanti Manolas, Juan Jesus e Fazio. Florenzi e Kolarov esterni. A centrocampo non può mancare l'esperienza di capitan De Rossi in cabina di regia. In attacco il grande ballottaggio è tra Schick, Perotti e Under per affiancare Dzeko.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Klavan, Clyne, Moreno, Wijnaldum, Ings, Solanke. Allenatore: Jurgen Klopp.

Roma (3-4-2-1): Alisson Becker; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Perotti, Dzeko. A disposizione: Skorupski, Peres, Pellegrini, Gerson, El Shaarawy, Under, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.