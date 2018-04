Liverpool-Roma, Di Francesco lancia la sfida: "Pronti per la Champions"

La Roma sta bene, batte la spalle ed è pronta ad affrontare il Liverpool. Dopo il 3-0 sulla Spal il tecnico Eusebio Di Francesco è infatti più che soddisfattto: "Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno messo in campo una prestazione che fin da subito mi ha soddisfatto molto".

"Siamo cresciuti in mentalità, perché non era facile isolarci dal contesto in cui siamo per preparare al meglio questa partita - le sue parole a Premium - L'unico neo è che nel primo tempo potevamo capitalizzare maggiormente. Certo, contro il Liverpool questa precisione e concretezza la dovremo avere dall'inizio - aggiunge - abbinata a una grande concentrazione e stabilità difensiva".