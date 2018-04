Liverpool-Roma, febbre da Champions: finiti i biglietti per Anfield. La squadra partirà lunedì

Anche l'Anfield, come l'Olimpico sarà esaurito. E' febbre da Champions per Liverpool e Roma. Dopo aver acquistato tutti i biglietti a disposizione per la semifinale di ritorno di Champions League all'Olimpico, i tifosi della Roma si sono ripetuti anche con quelli relativi alla gara d'andata.

I 2500 tagliandi riservati ai romanisti per la sfida in programma il 24 aprile in casa del Liverpool sono andati esauriti in poche ore. "Per questa ragione, la fase di vendita libera, eventualmente prevista a partire da domani, non avrà luogo" comunica la Roma con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

La Roma è carica e sabato sarà in campo a Ferrara contro la Spal, poi domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma dei prossimi giorni. La squadra giallorossa svolgerà la seduta di rifinitura lunedì mattina (ore 11) nel centro sportivo e nel primo pomeriggio si trasferirà all'aeroporto di Fiumicino dove si imbarcherà per Liverpool.