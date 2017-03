Lione-Roma: come vedere la partita in tv e in streaming

La Roma vuole continuare a vincere in Europa league e battere il Lione. Dopo aver eliminato il Villarreal, la squadra di Luciano Spalletti vuole andare avanti in coppa e sarà impegnata oggi 9 marzo alle ore 21:05 in Francia: dove e come vedere in tv o in streaming gli ottavi di Europa League tra Lione e Roma?

LIONE-ROMA IN TV - Lione-Roma sarà visibile su TV8 e per chi possiede un abbonamento a Sky Sport. Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita su SkySport 1 ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio SkyGO o appunto sul digitale terrestre al tasto 8 del telecomando.

Studio pre-partita dalle ore 20.30 con Alessandro Bonan, Federica Fontana, Gianni De Biasi, Lorenzo Amoruso e Fayna. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

LIONE-ROMA IN STREAMING - Il tormentone è il solito: c'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali.

Al termine di Lione-Roma ci sarà spazio a 'Goal Collection – Uefa Europa League' con le interviste a caldo e gli highlights di tutti gli altri incontri sempre su Sky altrimenti alle 23 gli highlights su TV8, con le interviste a caldo e gli highlight di tutti gli altri incontri in programma, con particolare attenzione alla sfida tra Rostov e Manchester United e al derby tedesco tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach.



PROBABILI FORMAZIONI - L'Olympique Lione è sceso in Europa League dopo essersi classificata terza nel girone di Champions, in cui ha affrontato anche la Juventus. Nell'undici allenato da Bruno Genesio spiccano nomi di primissima qualità come Corentin Tolisso e Alexandre Lacazette, al centro di trattative di mercato. L'ultimo scontro diretto tra le due compagini, che risale esattamente a 10 anni fa, si è disputato negli ottavi di finale di Champions League (qui il video).



LIONE (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Fekir, Lacazette, Cornet. All. Genesio

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah, Dzeko. All. Spalletti

I PUB - Per chi non ha Sky la soluzione potrebbe essere il pub. Tanti quelli che oggi si riempiranno per far vedere la partita. Se avete o gestite un pub o un ristorante che trasmette la partita e volete segnalarcelo scrivete a romatoday@citynews.it e saremo felici di aggiungere il vostro esercizio commerciale.

