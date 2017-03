Il ruggito del Lione, la Roma crolla nella ripresa: 4 a 2 in Francia

La Roma perde 4 a 2 contro il Lione, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa dopo appena 8 minuti passano grazie ad un gol di Mouctar Diakhaby che, 11 minuti dopo, scivola favorendo il pari di Mohamed Salah. Prima dell'intervallo ci pensa poi Federico Fazio a completare la rimonta. Ad inizio ripresa Corentin Tolisso pareggia i conti, poi Nabil Fekir e Alexandre Lacazette calano il poker.

PRIMO TEMPO - La squadra di Spalletti sembra partire forte. Al 4' Nainggolan sfiora il gol. Sventola dal limite dell'area del centrocampista belga, Lopes si allunga sulla sua destra e respinge. Emerson raccoglie sul lato sinistro dell'area e mette al centro per Salah, che scivola e tocca con il braccio. Poco dopo ci prova pure Salah ma senza fortuna.

Così il Lione, al minuto 8, a sorpresa passa. La firma è di Diakhaby. Valbuena batte una punizione dalla destra, Rafael devia sul primo palo e serve Diakhaby, che da due passi mette dentro a porta spalancata. La Roma, scossa, prova una reazione d'orgoglio con Emerson e Dzeko.

E il pareggio arriva al 19' con Salah. Errore proprio di Diakhaby che perde palla favorendo l'egiziano bravo da involarsi e bucare Lopes: è 1 a 1. Giustissimo il pareggio, la Roma non meritava lo svantaggio dopo aver costruito tante occasioni. Il Lione, tuttavia, spinto dei tifosi del Parc Olympique Lyonnais non alza bandiera bianca. Al 31' altra grande chance con Salah che pesca Strootman: Morel salva il Lione.

Passano 100 secondi e la Roma fa 2 a 1. De Rossi crossa bene al centro, dove Fazio svetta più in alto di tutti e batte Lopes da due passi. Giallorossi che con due gol in trasferta, importantissimi per il passaggio del turno in Europa League.