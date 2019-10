Linkem e As Roma ancora insieme: ecco il connecting sponsor dei giallorossi

AS Roma e Linkem annunciano il rinnovo dell’ormai consolidato progetto di partnership che si arricchisce di una nuova qualifica. Da quest’anno Linkem è infatti Connecting Partner dell’AS Roma, a testimonianza della vocazione tecnologica della società di telecomunicazioni, che da sempre si pone come abilitatore di connettività sul territorio grazie alla rete di proprietà che opera su tecnologia Fixed Wireless e con cui copre oltre il 65% della popolazione nazionale.



Inoltre, per la stagione 2019/2020 Linkem diventa il nuovo Sleeve Partner della squadra femminile giallorossa e il suo logo sarà quindi presente sulla manica della maglia da gioco. Tale collaborazione arriva in un momento di grande attenzione per il calcio femminile dopo il Campionato mondiale tenutosi in Francia la scorsa estate. Passione, grinta, costante sguardo al futuro sono i valori del calcio femminile di oggi e di domani condivisi e sostenuti da Linkem: è proprio per questo che orgogliosamente accompagnerà le ragazze nelle sfide quotidiane, così come fatto nelle passate stagioni in qualità di Partner of the Future a sostegno del settore giovanile.



I tifosi avranno la possibilità di conoscere da vicino le giocatrici dell’AS Roma: nel corso della stagione, infatti, Linkem realizzerà dei contenuti social esclusivi che sveleranno le curiosità e il dietro le quinte di uno degli sport più appassionanti e avvincenti. Per la stagione in corso sarà inoltre intensificata la visibilità Linkem allo Stadio Olimpico: il fiore all’occhiello sarà l’esclusiva Linkem Lounge presente nell’area hospitality, una concept lounge pensata affinché gli ospiti possano vivere un’esperienza unica durante il pre partita.



"Siamo lieti di poter continuare il nostro rapporto con un partner innovativo e in notevole crescita su tutto il territorio nazionale come Linkem" ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Revenue Officer di AS Roma. "Dopo aver sostenuto per anni e con forza il nostro settore giovanile, siamo felici che Linkem si sia interessato alla nostra squadra femminile di cui diventa sleeve sponsor: un'ulteriore riprova della condivisione strategica che c’è tra le due società, entrambe concentrate sul presente e proiettate verso il futuro".



“Siamo felici di essere ancora al fianco dell’AS Roma, da quest’anno come Connecting Partner. In questa stagione firmeremo anche con il nostro logo la manica della prima squadra femminile giallorossa: il calcio femminile è infatti un esempio autentico dei valori più sani dello sport e dell’inclusione di genere in cui crediamo fortemente e che continuiamo a valorizzare” dichiara Francesco Sortino, Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem.



Il rinnovo della partnership permetterà a Linkem di continuare a far vivere ai tifosi romanisti esperienze con la squadra. In 3 anni di collaborazione, Linkem ha portato allo stadio oltre 3000 clienti per farli assistere ad avvincenti partite. Sono state inoltre un centinaio le persone che hanno potuto vivere da vicino esperienze uniche con i campioni giallorossi, partecipando a giornate di allenamento dei giallorossi a Trigoria - storica sede della squadra - e a esclusivi tour dedicati dello stadio Olimpico con emozionanti sessioni di foto e autografi con la squadra.