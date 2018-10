Legion Run 2018 tra fango, fuoco e acqua: festa di sport per 1700 legionari

La Legion Run, organizzata da Atleticom, non è una competizione, ma una gara unica nel suo genere, studiata per offrire ai partecipanti l'opportunità di impegnarsi oltre i propri limiti affrontando una sfida fisica e mentale che regala momenti epici da condividere con amici, colleghi o familiari. Ogni concorrente ha dovuto scalare pareti ripide e scivolose, attraversare percorsi di filo spinato, rotolarsi nel fango, saltare nel vuoto, tuffarsi in fosse di acqua e ghiaccio. Un’emozionante e indimenticabile avventura caratterizzata da un’unica regola: si parte insieme, si arriva tutti insieme. Nessuno è stato lasciato indietro.