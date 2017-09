La pantera Caicedo e Immobile: la Lazio vince ancora in Europa League

La Lazio vince 2 a 0 contro lo Zulte Waregem nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nel primo tempo è Felipe Caicedo a sbloccare la partita. I ragazzi di Simone Inzaghi gestiscono il vantaggio e portano a casa altri tre punti nella seconda competizione europea grazie al sigillo di Ciro Immobile.

La squadra di casa, senza pubblico perché all'Olimpico si gioca a porte chiuse, fa la partita. Al minuto 11 primo squillo della Lazio: Lukaku addomestica un bel pallone per Di Gennaro che tenta il tiro, pallone che comunque termina ben lontano dalla porta difesa da Leali. Al 16' ci prova Radu: conclusione dalla distanza che Caicedo prova a deviare in porta, nulla di fatto per la Lazio che adesso prova a spingere di più.

Al 18' Caicedo fa 1 a 0. Cross di Lukaku dalla sinistra che dal lato opposto serve Marusic, sponda dell'esterno di testa e zuccata decisiva in tuffo di Caicedo: pallone in rete e vantaggio Lazio. Lo Zulte non preoccupa. Al 26' Murgia impegna Leali. Al 40' è il turno di Luis Alberto, bravo ancora Leali. Al 43' prima azione dello Zulte Waregem dalle parti di Strakosha. Iseka salta Patric e conclude, spedendo a lato per fortuna della Lazio.

Nella ripresa i belgi inseriscono Olayinka e Kaya. Risponde allora Inzaghi con Immobile e Milinkovic per Luis Alberto e Di Gennaro. Al 71' gran palla ancora di Caicedo che calcia di prima intenzione e di potenza, Leali gli dice di no. Grandissima parata del portiere dello Zulte. 60 secondi dopo sul fronte opposto è il portiere della Lazio a dire di no alla botta da due passi di Iseka. Grande respinta di Strakosha.

Il portiere della Lazio, poi, al 78' si ripete su Olayinka. Al 90' Immobile chiude la pratica: gran palla di Murgia che riparte e porta palla, pallone in mezzo per Immobile che con un bel tiro a giro trafigge Leali. 2-0 per la Lazio e partita chiusa. Altri tre punti per i ragazzi di Inzaghi in Europa League.

Tabellino e pagelle di Lazio-Zulte Waregem

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha 7; Patric 6, Luiz Felipe 6,5, Radu 6,5; Marusic 6,5, Parolo 6, Di Gennaro 5,5 (53' Immobile 6), Murgia 6,5, Lukaku 6,5 (77' Lulic sv); Luis Alberto 6,5 (53' Milinkovic 6); Caicedo 7. A disp. Vargic, Crecco, Leiva, Nani. All. Inzaghi.

Zulte Waregem (3-5-1-1) - Leali 7; Baudry 5,5 (84' Saponjic sv), Derijck 4, Heylen 4; De Fauw 5,5, Kastanos 5 (46' Kaya 6), Coopman 6, Doumbia 5,5, Hamalainen 4,5; De Pauw 46' (Olayinka 6); Leya Iseka 6. A disp. Bostyn, Walsh, De Mets, Jensen. All. Dury.

Marcatori: Caicedo (L), Immobile (L)

Ammoniti: Baudry (Z), Leya Iseka (Z)