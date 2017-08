Lazio super festa per la Supercoppa: tifosi invadono Formello e Piazza del Popolo

La Lazio vince la Supercoppa Italiana, batte la Juventus e a Formello va in scena una festa improvvisata per tutte la notte. Oltre 3mila hanno raggiunto il centro sportivo biancoceleste con sciarpe, cori e bandiere.

Gli applausi non hanno risparmiato nessuno: Lulic, Immobile e Murgia i più acclamati. Poi festa grande per Simone Inzaghi che ha fatto tappa a Ponte Milvio ricevendo l'abbraccio dei suoi sostenitori. Altri duemila tifosi hanno scelto Piazza del Popolo per festeggiare il trionfo contro la Juventus e festeggiare in pieno centro storico.

"Onore ai ragazzi per quanto hanno fatto e meritato. Abbiamo lavorato dal 4 luglio per questa partita. Volevano la rivincita del ko in Coppa Italia e abbiamo fatto una partita perfetta. Dedichiamo il trofeo ai tifosi", ha commentato Simone Inzaghi.

Entusiasta anche Alessandro Murgia, autore del gol decisivo per la vittoria sulla Juve in Supercoppa: "Siamo un squadra unita, siamo un gruppo, e così arrivano le vittorie. Sono felice, e tanto emozionato, per questa Coppa. E' stata dura perchè loro avevano trovato il pareggio alla fine, ma noi non molliamo mai. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo e siamo davvero contenti".