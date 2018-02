Lazio-Verona: probabili formazioni, Inzaghi punta su Immobile

La Lazio ospita il Verona nel monday night della 25^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi è in crisi e ha perso le ultime tre partite di Serie A. Servono tre punti per restare in corsa Champions. La buona notizia arriva dalla statistica perché la squadra di casa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Verona, segnando in media tre gol per incontro.

Le ultime dai campi

In mezzo, Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Lucas Leiva, Murgia va quindi verso una maglia da titolare. Dietro Wallace dovrebbe spuntarla su Bastos, ma attenzione all'ex Caceres. In attacco, Immobile punta centrale con Luis Alberto alle sue spalle. Nel Verona davanti c'è la coppia Petkovic-Kean. Ferrari verso il forfait, Pecchia quindi, come terzino destro, potrebbe far arretrare Romulo oppure inserire Heurtaux.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic, Lukaku; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Verona (4-3-3): Nicolas; Heurtaux, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Kean, Matos, Petkovic. Allenatore: Pecchia