Lazio-Udinese 2-0 | Caicedo e compagni fanno il loro dovere, il sogno europeo continua

La Lazio vince 2 a 0 contro l'Udinese nel recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti partono subito forte con Leiva che serve Caicedo: palla larga. Al 14' prima vera occasione della partita, ci ha provato la Lazio. Immobile nel ruolo di rifinitore, imbecca in profondità Caicedo che lascia partire il mancino ma trova la respinta in corner di Musso.

L'Udinese, però, non ci sta e risponde: calcio d'angolo battuto corto per De Paul che scambia ancora con Mandragora, traversone per Badu che colpisce benissimo di testa e la traversa gli nega la gioia del gol. Ma è la Lazio a passare. Al 22' taglio di Caicedo che viene servito da Immobile: tiro e Musso battuto. Passano due minuti e i biancocelesti raddoppiano grazie ad un autogol di Sandro.

Il doppio vantaggio da tranquillità alla Lazio. Al 50' però Lulic interviene ed atterra Lasagna nella propria area di rigore. Nessuna esitazione per Calvarese che concede il penalty ai friulani. Dal dischetto De Paul si fa ipnotizzare da Super Strakosha e si resta così sul 2 a 0. La Lazio vince con due gol, guadagna tre punti e si rilancia per l'Europa.

Il tabellino di Lazio-Udinese

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Patric 6, Acerbi 6,5, Luiz Felipe 6 (82' Wallace sv); Romulo 6,5, Parolo 6, Leiva 6,5 (78' Joardao sv), Milinkovic-Savic 6, Lulic 5,5; Caicedo 7 (67' Badelj 6), Immobile 6,5. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso 5; Stryger Larsen 5,5, Troost-Ekong 6, Wilmot 5; Ingelsson 5 (46' D'Alessandro 6), Badu 6 (58' Teodorczyk 6), Sandro 5, Mandragora 6, Zeegelar 5,5; De Paul 4 (75' De Maio 6), Lasagna 6. Allenatore: Igor Tudor.

Marcatori: Caicedo (L), aut. Sandro (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Leiva (L)

