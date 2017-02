Lazio-Udinese 1-0 | Immobile decide tra le proteste dell'Udinese

La Lazio vince 1 a 0 contro l'Udinese nel match della 26^ giornata di Serie A. Ritmi bassi e poche occasioni in un primo tempo bruttino all'Olimpico. Nella ripresa Ciro Immobile, da calcio di rigore, rompe l'equilibrio e decide le sfida.

Si gioca in un bel clima all'Olimpico con la Lazio vogliosa dei tre punti e con l'Udinese brava a sfruttare il contropiede. Dopo 7 minuti è di Zapata la prima chance: attento Strakosha. La Lazio fatica a creare. Keita e Felipe Anderson trovano pochi spazi mentre Immobile sbatte contro Danilo e Felipe. I ritmi bassi favoriscono i friulani, ben messi in campo, che chiudono il primo tempo sullo 0 a 0.

Nella ripresa la Lazio prova a cambiare marcia con Milinkovic e Basta per Patric e Hoedt. I cambi, però, faticano ad inicidere. Al 69' si vede Jankto: bravo Strakosha. Al 72' rigore per la Lazio dopo un episodio dubbio. Contatto, minimo, con il braccio di Adnan in area. Per Pairetto è rigore.

Dal dischetto va lo stesso Immobile che non sbaglia: è 1 a 0. La rete regala tranquillità alla Lazio. L'Udinese, invece, prova l'arrembaggio finale. La squadra di casa, soffrendo, resiste e porta a casa tre punti importanti per la corsa all'Europa League.



TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Patric 6 (59' Basta 6 ), De Vrij 6,5, Hoedt 6 (59' Milinkovic-Savic 6), Radu 6 (77' Wallace 6); Murgia 6, Parolo 6, Lulic 6; Felipe Anderson 5,5, Immobile 6, Keita 6. A disp.: Vargic, Adamonis, Bastos, Lukaku, Crecco, Mohamed, Lombardi, Luis Alberto, Djordjevic. All.: Simone Inzaghi.

UDINESE (4-3-3): Karnezis 6; Widmer 6, Danilo 6,5, Felipe 6, Samir 6,5; Badu 6, Kums 6 (66' Ali Adnan 5,5), Jankto 6; Matos 6 (73' Perica 6), Zapata 6, Thereau 5 (59' Fofana 6,5). A disp.: Perisan, Scuffet, Angella, Gabriel Silva, Heurtaux, Balic, Ewandro. All.: Delneri.

MARCATORI: Immobile (L)

AMMONITI: Hoedt (L), De Vrij (L), Adnan (U), Danilo (U)