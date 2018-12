Lazio-Torino: probabili formazioni, qualche ballottaggio per Inzaghi

La Lazio ospita il Torino nel match della 19^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono quarti in classifica con 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i piemontesi occupano l'8° posto a quota 26, con un cammino di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Qualche dubbio per Inzaghi. Lukaku-Lulic sull'out di sinistra, con quest'ultimo favorito, mentre davanti c'è il consueto ballottaggio fra Luis Alberto e Correa su chi agirà alle spalle di Immobile, con lo spagnolo favorito sull'argentino. Ma potrebbero anche giocare entrambi, con Luis Alberto mezzala e Leiva in panchina.

Nel Toro c'è un allarme portieri: si è fermato anche Ichazo, mentre Sirigu si allena ancora a parte. Toccherà dunque a Rosati? Torna titolare Meite, a discapito di Zaza, con Baselli in mediana e l’attacco composto da Iago e Belotti. In difesa Mazzarri è in attesa di capire come sta Djidji, già assente con l'Empoli. Moretti è pronto a giocare la seconda gara di fila.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Torino (3-5-2): Rosati; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

