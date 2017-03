Lazio-Torino, probabili formazioni: davanti c'è ancora Lulic

La Lazio affronta il Torino, nel match della 28^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha ottenuto 13 punti nelle ultime cinque giornate, e non ha subito gol nelle ultime due. Il Toro invece ha subito gol in tutte le ultime otto giornate di campionato, ma ha anche trovato la rete in tutte le ultime sei.

QUI LAZIO - Marchetti, frenato prima da un problema al ginocchio e poi dall'influenza, è tornato ad allenarsi ed è entrato in ballottaggio con Strakosha per un posto tra i pali. Da valutare le condizioni di Biglia, uscito malconcio dalla sfida di Bologna (contusione al polpaccio): si gioca lunedì sera, Inzaghi potrebbe sfruttare un giorno in più di tempo per recuperarlo. Davanti guida l'ex Immobile, che sfiderà Belotti nel duello tra i centravanti italiani più in alto nella classifica marcatori. Recuperato Patric.

QUI TORINO - Una buona notizia per Mihajlovic: il difensore Castan è tornato pienamente a disposizione e sarà titolare all'Olimpico. A centrocampo rientra Benassi dopo la squalifica. Lukic sarò il play, con Valdifiori indisponibile. Dovrebbe ritrovare posto Ljajic nel tridente, rischia Falque per la concorrenza di Iturbe.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Murgia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic