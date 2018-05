Lazio, top e flop della stagione: Milinkovic-Savic ed Immobile da record

Ok, non c’è la Champions e sappiamo per quanto poco è stata persa. Ma ci sono il miglior attacco, il miglior centrocampista e uno dei due capocannonieri del campionato. L’ultima partita, seppur decisiva, non può per questo ed altri motivi oscurare una stagione giocata ad altissimi livelli dalla Lazio.

Tra centrocampo ed attacco medie voto eccellenti, mentre la difesa del prossimo anno dovrà, non solo per la partenza di de Vrij, essere riformulata.

La conferma di Strakosha

Le ha giocate tutte e per tutti i 90’. Thomas Strakosha lo ha voluto così fortemente quel posto da portiere titolare che i guantoni non voleva sfilarli neanche per andare a dormire o mangiare, raccontano. Il 23enne albanese, al termine di questa Serie A, può vantare una media voto di 6.28 in 38 gare. I gol subiti (49) sono da diminuire, ma questo è un discorso che non riguarda solo l’estremo difensore…

La difesa goleador

La difesa biancoceleste aveva un leader che non vestirà più la maglia della Lazio. Grave perdita? Ovviamente. Occasione per ricostruire una difesa più solida? Altrettanto vero. Per quanto riguarda il campionato appena concluso, comunque, il migliore della Lazio in difesa risulta essere sempre lui, de Vrij: media voto di 6.25, 6 gol all’attivo più un assist. Ottengono la sufficienza senza eccellere Lukaku (6.1) e Marusic (6.03) che ha realizzato anche 3 reti, mentre sono da migliorare le prestazioni difensive di Caceres (5.85) e Bastos (5.98), nonostante i 4 gol a testa. Basta (5.95), Radu (5.82) e Patric (5.9) hanno fatto il loro, i primi due come sempre, ma difficilmente stupiscono. Il 21enne Luiz Felipe (5.85) avrà anche qualità, ma sembra ancora lontano dal poter essere, come ipotizzato da qualcuno, l’erede di de Vrij. Decisamente troppo poco, infine, quanto dimostrato da Wallace (5.71).

Un centrocampo sontuoso

È qui che agisce e domina il gioiello della Lazio, Milinkovic-Savic: una media voto da 6.49, 12 gol e 3 assist non bastano a descrivere il miglior centrocampista della Serie A. Bisogna aggiungervi lo strapotere fisico, la tenacia e la tecnica di un 23enne per cui al di sotto dei 70 milioni di euro neanche si “alza la cornetta” di casa Lazio. Con lui nel cerchio di centrocampo non ha disatteso le aspettative Lucas Leiva (6.32), che ha diretto il reparto come ci si aspettava, con intelligenza ed esperienza. Da Parolo (6.03) e Lulic (5.96) ci si poteva aspettare qualcosina in più, mentre al 21enne Murgia (5.71) concediamo altro tempo per migliorare. Davide Di Gennaro? Non classificabile.

Il formidabile attacco

Stavate già commentando per chiedere notizie di Luis Alberto? Non l’abbiamo dimenticato, ma aggiunto al reparto d’attacco, quello dove quest’anno ha giocato di più e dove il suo talento (chi scrive ci aveva scommesso già lo scorso anno) è esploso ed è diventato chiaro a tutti. La media voto dello spagnolo è 6.43, i gol realizzati sono 11, gli assist 16. Numeri da capogiro, complimenti a Simone Inzaghi per la gestione della squadra e in maniera speciale di questo ragazzo.

Ora sommate gol e assist di Luis Alberto, aggiungete una unità ed ecco ottenuti i gol realizzati in stagione da un inarrestabile Ciro Immobile. Vi ricordate quanto era sottovalutato ad agosto rispetto alle altre prime punte della Serie A? Siamo sicuri che questo errore non ricapiterà. Per la 28enne macchina da gol media voto da 6.48 e anche 8 assist.

Applausi meritati per Felipe Anderson (6.40): il suo campionato, dopo l’infortunio, è cominciato a dicembre e in breve tempo ha "rubato" sempre più spazio nelle idee e negli schemi di Inzaghi, fino a realizzare 4 gol e fornire 6 assist. Di fronte a questi risultati la deludente stagione di Nani (6.04), arrivato con altre aspettative, appare ancora più stonata. L’ala sinistra ha salutato e ringraziato i tifosi tramite Instagram e il suo ritorno al Valencia dovrebbe essere certo. Difficile anche il campionato di Caicedo (5.73); uno come Immobile non ti lascia molto spazio e in ogni caso servirebbe una riserva di più alto livello.