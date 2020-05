Lazio, Tare: "Il Governo non può fermare il campionato"

Igli Tare non ha dubbi, la Serie A deve ripartire: "I giocatori non ce la fanno più, anche a livello psicologico, e sono pronti - ha detto il ds della Lazio ai microfoni di Sky Sport - Ieri hanno festeggiato tutti perché finalmente si può ricominciare. Sento dire che il ministro dello Sport potrebbe decidere di fermare il campionato, ma non è nelle sue competenze. È importante finire questo campionato. La Lazio è stata la prima società in assoluto a fermarsi e una delle poche società che ha rispettato dall'inizio alla fine tutte le ordinanze".

Tare ha parlato della ripresa degli allenamenti dei suoi: "La Lazio riparte mercoledì - ha specificato - Noi non siamo preoccupati. È stata trasmessa questa idea di una Lazio che preme perché pensa allo Scudetto, ma noi ci siamo guadagnati tutto sul campo, mancano 12 partite e siamo 1 punto dietro la Juve, parlare di titolo mi sembra una parola grossa".

Non è mancata una frecciatina ai rivali: "Nessuno ha lasciato Roma, mentre mi risulta che altre squadre hanno ancora giocatori fuori dal paese - ha detto parlando dei rientri dei giocatori - Non sta a me giudicare, ma un pensiero posso permettermelo".