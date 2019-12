Trionfo Lazio in Supercoppa, Raggi: “Trofeo torna a Roma”. A Formello cancelli aperti e festa tifosi

Euforia Lazio per la vittoria in Supercoppa contro la Juventus. Nel King Saud University Stadium di Riad i biancocelesti hanno battuto Cristiano Ronaldo e compagni per 3-1 mettendo in bacheca la quinta Supercoppa Italiana, l’ultima era stata conquistata nell’agosto del 2017 sempre ai danni dei bianconeri.

La Supercoppa alla Lazio: festa a Ponte Milvio e Fiumicino

Così in città, sulla sponda biancoceleste del Tevere, la festa è grande. Il Natale dolce. Circa mille i tifosi della Lazio che domenica sera hanno invaso Ponte Milvio: caroselli, cori, fumogeni e bandieroni all’ombra della Torretta Valadier. Una festa andata avanti sino a notte inoltrata.

All’alba poi il mare biancoceleste si è riversato nell’aeroporto di Fiumicino dove i tifosi hanno atteso il rientro della squadra e della Supercoppa dall’Arabia. Trofeo mostrato con orgoglio alla folla di sostenitori da Danilo Cataldi, l’autore del 3-1 finale.

La Lazio vince la Supercoppa, Raggi: “Trofeo torna a Roma”

A complimentarsi con il club capitolino anche la Sindaca Virginia Raggi: “Congratulazioni alla @OfficialSSLazio che riporta a @Roma la #SupercoppaItaliana dopo avere superato in finale un avversario difficile come la Juventus” – ha scritto sul proprio profilo Twitter.

Era stata proprio lei, in occasione della premiazione della Lazio in Campidoglio per la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, ad auspicare “nuovi trionfi”.

Festa Lazio per la Supercoppa: cancelli aperti a Formello

Ma la festa della Lazio per la vittoria della Supercoppa non finisce così, complice anche la pausa natalizia della Serie A.

Per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Brescia, la Lazio lunedì 30 dicembre aprirà i cancelli di Formello. Allenamento a porte aperte per applaudire ancora il successo di Riad e sostenere la squadra verso il proseguo della stagione.

Lazio, il 9 gennaio la festa per i 120 anni

Un periodo ricco di appuntamenti per la Lazio e i suoi tifosi. Sarà festa grande anche a piazza della Libertà: alla mezzanotte dell’8 gennaio, come di consueto, nel cuore di Prati, fuochi d'artificio e brindisi per celebrare la nascita della Lazio. Quest’anno il 9 gennaio saranno 120 anni.

Per la ricorrenza il club chiederà al Comune di mettere un busto commemorativo di Luigi Bigiarelli, fondatore della Lazio, in Piazza della Libertà. Proprio dove il 9 gennaio 1900 è nata l'idea di dar vita alla società.