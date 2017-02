Lazio, la Curva Nord: "Keita-Tounkara abbassate la cresta o ve la tagliamo noi"

Clima teso in casa Lazio. Lo dimostra la foto scattata da 'Lalaziosiamonoi' che riporta il malumore della Curva Nord verso Mamadou Tounkara e Keita Balde Diao. Questa notte uno striscione duro è stato lasciato su un muro nei pressi del centro sportivo laziale a Formello.

"Keita-Tounkara, abbassate la cresta o ve la tagliamo noi!". Gli ultras della Lazio non hanno apprezzato l'atteggiamento di Tounkara nel post Lazio-Chievo, quando si è creato un principio di rissa un tifoso biancoceleste con spintoni e insulti. Mentre a Keita rimproverano un atteggiamento poco professionale certificato anche dal rimbrotto di Lucas Biglia durante Pescara-Lazio. Di tutta risposta, il giovave Tounkara di poco reintegrato in rosa, su Instagram ha postato una foto di lui abbracciato proprio con Keita che già in estate era venuto alle mani con Senad Lulic in ritiro.