Europa League, la Lazio pesca lo Steaua Bucarest

La Lazio affronterà lo Steaua Bucarest in Europa League. I ragazzi di Simone Inzaghi, teste di serie, hanno pescato i romeni nella gara dei sedicesimi di finale della seconda competizione europea. I biancocelesti, che hanno vinto il proprio girone, giocheranno l'andata in trasferta in Romania e il ritorno all'Olimpico.

Partite delicate per Atalanta, contro il Borussia Dortmund, e Napoli contro il Lipsia in un doppio match Italia-Germania. Al Milan i bulgari del Lugorets. Le partite di andata si disputeranno il 15 febbraio e il ritorno il 22 febbraio. In Champions League la Roma ha pescato lo Shaktar Donetsk.

SEDICESIMI DI FINALE (andata 15 febbraio, ritorno 22 febbraio)

Borussia Dortmund-ATALANTA

Nizza-Lokomotiv Mosca

Copenaghen-Atletico Madrid

Spartak Mosca-Athletic Bilbao

Aek Atene-Dinamo Kiev

Celtic-Zenit

NAPOLI-Lipsia

Stella Rossa-Cska Mosca

Lione-Villarreal

Real Sociedad-Salisburgo

Partizan-Viktoria Plzen

Steaua Bucarest-LAZIO

Lugorets-MILAN

Astana-Sporting

Östersund-Arsenal

Braga-Marsiglia