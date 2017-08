Lazio-Spal: probabili formazioni, Felipe Anderson in dubbio

La Lazio, dopo la vittoria in Supercoppa, è pronta ad ospitare la Spal per l'esordio in campionato. Tanti i dubbi per Inzaghi che tiene pronte le alternative Luis Alberto e Murgia contro i ferraresi. Una curiosità: quando la Lazio ha giocato la prima giornata di Serie A contro una neopromossa, ha perso solamente in un'occasione delle 11 disputate: 1-0 contro il Bologna nel settembre 1996.

Le ultime notizie in casa Lazio

In casa biancoceleste tiene banco il caso Keita, in totale rotta con la società. L'euforia per la vittoria in Supercoppa continua e Inzaghi si affiderà alla difesa a 3 per battere la neopromossa Spal.Rimandato il rientro da titolare di Felipe Anderson, ci sarà ancora Luis Alberto sulla trequarti. Immobile è imprescindibile, mentre Lucas Leiva è già diventato il padrone del centrocampo.

Le ultime notizie in casa Spal

Ben 49 anni dopo, i ferraresi tornano in Serie A. Semplici ha due maglie per tre in attacco: ci sono Floccari e Antenucci, gli uomini della produzione, ma c'è anche il nuovo acquisto Paloschi, che deve riscattarsi dopo una stagione negativa all'Atalanta. Nel centrocampo a 5 è Viviani il regista. In difesa recuperato Felipe.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi

Spal (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici