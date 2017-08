La Lazio va in bianco con la cenerentola Spal: esordio flop

La Lazio pareggia 0 a 0 contro la Spal nel match della 1^ giornata di Serie A. Si gioca a ritmi piacevoli all'Olimpico con gli ospiti che non si nascondono e fanno paura ai padroni di casa. I ragazzi di Simone Inzaghi non riescono a bucare la difesa della neopromossa.

Che brivido all'Olimpico: palo di Viviani

L'avvio è di marca biancoceleste con Milinkovic e Immobile pericolosi. La Spal, invece, si chiude e prova a ripartire appoggiandosi sull'ex Floccari. E la prima azione da gol è proprio per gli ospiti al minuto 7. L'ex Roma Viviani si trova in area di rigore e calcia: palla che bacia il palo ed esce di poco. Risponde Radu e Milinkovic con due missili che impegnano Gomis.

La Lazio alza il ritmo, ma la Spal risponde

Le due occasioni danno vigore alla Lazio. Al 20' traversone perfetto di Dusan Basta e grande stacco di testa in torsione di Milinkovic-Savic che sfiora il palo della porta di Gomis. I ragazzi di Inzaghi insistono ma Immobile sbatte contro l'attento Gomis. La Spal, però, non demorde e quando attacca fa paure alla squadra di casa. Al 34' grande azione personale di Lazzari, l'esterno destro mette al centro il traversone per il tuffo di testa di Floccari parato da Strakosha. L'ultima chance del primo tempo ce l'ha ancora Immobile ma Gomis è sempre attento.

I cambi di Inzaghi e Semplici

Nella ripresa la Lazio prova a cambiare ritmo ma la Spal, ben messa in campo, resiste e si difende con ordine. I neo promossi ci credono e Semplici inserisce Borriello per Paloschi. Inzaghi risponde con Marusic e Lukaku per Basta e Palombi. I nuovi esterni biancocelesti regalano qualche spunto ma senza però creare vere e proprie occasioni da gol.

Assalto finale della Lazio

Al minuto 78' Luis Alberto prova a mettersi in proprio : palla alta di poco. Poco dopo è il turno di Lulic a provarci da fuori area: Gomis è ancora super. Nel finale Inzaghi le prova tutte: Caicedo per Lulic. Nel finale, però, il risultato non cambia più. La Lazio viene fermata sul pari casalingo.

Il tabellino di Lazio-Spal

Lazio (3-5-2) - Strakosha 6; Wallace 6, De Vrij 6,5, Radu 5,5; Basta 6,5 (65' Marusic 6), Parolo 6, Luis Alberto 6, Milinkovic 6,5, Lulic 6 (82' Caicedo sv); Immobile 6, Palombi 5,5 (65' Lukaku 6). A disp. Guerrieri, Vargic, Bastos, Luiz Felipe, Hoedt, Patric, Leiva, Di Gennaro, Murgia, Lombardi. All. Inzaghi.

Spal (3-5-2) - Gomis 7; Oikonomou 6 (55' Cremonesi 6), Vicari 6,5, Vaisanen 6; Lazzari 6 (88' Mattiello sv), Schiattarella 6,5, Viviani 6,5, Mora 6, Costa 6; Paloschi 5,5 (61' Borriello 6), Floccari 6. A disp. Marchegiani, Poluzzi, Gasparetto, Bellemo, Rizzo, Konate, Salamon, Schiavon, Polvani, Antenucci. All. Semplici.

Ammoniti: Luis Alberto (L), Wallace (L), Borriello (S)